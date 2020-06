Parroquia El Señor de los Milagros acogerá a los fieles bajo medidas sanitarias

La nueva etapa de flexibilización de la segunda fase de la reapertura gradual postcovid-19, que inicia este lunes, permitirá a las iglesias reabrir sus puertas luego de dos meses de confinamiento obligatorio por el coronavirus.

El Ministerio de Salud ha recomendado una participación del 25% de su capacidad y la preservación del distanciamiento social, así como el cumplimiento de los lineamientos que establece los comités de higiene y salud.

El sacerdote Jhalmar Broce Núñez de la Parroquia El Señor de los Milagros ubicada en Villa Lucre, San Miguelito, forma parte de los templos que tomaron las medidas de prevención y seguridad para recibir a los fieles en esta primera semana.

En una entrevista con La Estrella de Panamá, el padre explicó que dentro del templo se separaron las sillas a un metro de distancia, se ubicaron bandejas para la limpieza de los calzados, habilitarán gel alcoholado, obligaran el uso de la mascarilla, medirán la temperatura y no permitirán el acceso a los estacionamientos para evitar aglomeraciones en la llegada y salida.

Las eucaristías se realizarán de martes a viernes y será a las 5:30 p.m., los sábados a las 5:00 p.m. y los domingos de 7:00 hasta las 11:00 de la mañana.

Para recibir la hostia, ahora los fieles deberán extender sus manos para tomarla e introducirla en sus bocas Roberto Barrios | La Estrella

"En el caso de los domingos se da la oportunidad para que en el primer encuentro los adultos mayores lleguen a la capacidad que quieran. Las otras horas será para las familias. Con estas nuevas adecuaciones esperamos llegar al alcance. Además, estamos abierto al compás de aquellos que prefieren participar por medio de la transmisión en sus cuentas de Instragram y Facebook" Jhalmar Broce Núñez

Sacerdote de la Parroquia El Señor de los Milagros

Debido a las restricciones por capacidad, las personas tendrán que llamar previamente para hacer reservaciones a la misa, ya que solo podrán entrar 189 personas de las 750 a 900 que acepta el templo. No obstante, mantendrán 20 puestos adicionales para aquellos asistentes que lleguen de manera desprevenida ante el desconocimiento de la norma, aclaró Broce.

Respecto al procedimiento de la entrega de la hostia, los fieles deberán dirigirse a una distancia de un metro del sacerdote, extenderán sus manos para recibir el cuerpo de cristo y se dirigirá a su puesto para hacer la oración. Para evitar el flujo de saliva y pese a tener las mascarillas puestas, el sacerdote no podrá decir la frase “el cuerpo de cristo” ni el que la reciba dirá “amen”, explicó Broce.

El líder de la parroquia informó que aceptarán bautizos con asistencias de 10 personas y de 50 para los funerales.

El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, advirtió este domingo que cada obispo deberá determinar y anunciar la reapertura de sus templos. Cada uno podrá hacerlo en la medida que se establezcan los comités diocesanos y parroquiales de salud Covid-19.

"La Iglesia Católica en Panamá no puede tener la responsabilidad de aquellos contagios causados por negligencias administrativas" José Domingo Ulloa

​Arzobispo de Panamá

Junto a la iglesia, los otros sitios habilitados para reuniones son las áreas deportivas, sociales y comunes de los PH y sitios al aire libre en clubes privados (piscinas, canchas de tenis, golf y otras áreas deportivas que mantengan el distanciamiento físico).

Entre las actividades económicas que regresan, están la construcción de infraestructura pública priorizada, con el visto bueno del Ministerio de Salud, la minería no metálica, concesiones de extracción de material no metálico, fabricación de artículos de madera (incluye ebanistas) y todos los servicios técnicos no incluidos en el bloque uno.

Pesé a la asistencia de manera presencial, las misas se seguirán transmitiendo a través de las redes sociales de la iglesia Roberto Barrios | La Estrella