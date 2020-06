Exigen a Cortizo despedir a funcionarios denunciados por corrupción y conflicto de interés

La iniciativa ciudadana Cuidemos a Panamá exigió este jueves mediante un manifiesto ciudadano al presidente de la República, Laurentino Cortizo, transparencia y firmeza, despidiendo a todo funcionario público denunciado por corrupción y conflicto de intereses.

"Su deber es proteger al pueblo, despidiendo a todo/a funcionario público bajo su mando que haya sido denunciado por corrupción y conflicto de intereses. En este contexto de pandemia la consigna es cero tolerancia a la corrupción", destaca la nota.

Cuidemos a Panamá plantea a cada sector, además, acciones para que se articule una economía sostenible que valore y cuide a la población, entre estas:

Al Gobierno:

Publicación del proceso de seguido para decidir las recientes contrataciones públicas, para saber a quién pedirle cuentas

Que la Ley que declare delito de lesa humanidad el enriquecimiento especulativo e ilícito con la venta de servicios y bienes originados para la atención de la pandemia

Publicar la lista de empresarios morosos a la Caja del Seguro Social en los últimos 10 años.

Contener el gasto público, suspender los gastos de representación y reducir los gastos de la administración pública a lo realmente indispensable para garantizar el funcionamiento público.

Crear un impuesto temporal al lucro por encima de un porcentaje razonable de ganancias, calculado por economistas y científicos sociales tomando en cuenta las experiencias de otros países

Reordenar las prioridades del presupuesto público y del uso de los fondos del Canal

A los gremios del sector privado:

Diferenciar las necesidades de las grandes empresas y corporaciones, de las medianas y pequeñas. Las grandes empresas deben contribuir al subsidio por desempleo

Honrar sus compromisos de pago de las cuotas atrasadas del Seguro Social de sus trabajadores

A la ciudadanía:

Manifestar el descontento, denunciar y documentar evidencia de las situaciones que consideren violatorias a los derechos humanos

Poner límites para que el teletrabajo no se convierta en sobretrabajo no remunerado y priorizar el autocuidado y el de sus familias

Impulsar acciones de solidaridad, de organización y de cambios en las formas de relacionarnos en nuestra vida cotidiana, con nuestras familias, con nuestra comunidad, con la naturaleza

Impulsar en nuestros espacios organizativos, la vuelta al sistema solidario intergeneracional en el programa de Invalidez, vejez y muerte (IVM) del Seguro Social, para garantizar pensiones dignas e indexadas, conforme al alza del costo de la vida

Para Cuidemos a Panamá, los conciudadanos/as, no deben temer a protestar. "No permitamos que la responsabilidad del autocuidado en la pandemia se convierta en miedo a exigir el derecho a vivir dignamente y en igualdad. Nuestros derechos humanos son irrenunciables e indivisibles, hoy más que nunca debemos protegerlos, nosotras/os somos Panamá y sin nosotros/as no habrá futuro", concluyó el manifiesto a la ciudadanía.