Once colegios particulares no logran acuerdos de pagos con padres de familia

A raíz de la crisis sanitaria por la covid-19 en el país, acudientes de al menos unos once colegios particulares de Panamá y San Miguelito no pudieron conseguir acuerdos de pago con los colegios.

Los arreglos no se establecieron porque no se generó un punto de entendimiento en el porcentaje de descuento que se les daría a los acudientes. “Los padres querían el 30% y los colegios quieren un 10% de descuento”, informó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

El descuento en estos 11 planteles no se logró porque en ellos no existe una asociación de padres de familia por lo que es “más difícil” ya que no existe una figura que represente a los demás acudientes, explicó la Acodeco, ente mediador.

De acuerdo con la entidad, otras 69 escuelas privadas establecieron acuerdos para la disminución en el pago de la colegiatura y otros beneficios.

“Los descuentos oscilan entre el 10% y 50% en la colegiatura sumado a que se han obtenido importantes beneficios adicionales para los padres de familia, que no puedan hacerle frente a la totalidad de los pagos”, agregó la institución mediante un comunicado.

El 11 de marzo se suspendieron las clases en las escuelas públicas y particulares de todo el país como una de las medidas del Gobierno para erradicar la covid-19.