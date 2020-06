Último minero de Donoso con covid-19 se recupera y es dado de alta

Este sábado, el último minero de cobre contagiado con covid-19 fue dado de alta, con lo que el proyecto ubicado en Donoso, provincia de Colón cuenta con 197 recuperados, de un total de 202 contagiados y cinco defunciones, con lo que la empresa se declara libre del virus.

El minero, quien ajusta este domingo 57 años de edad, recibió terapia en el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, para mejorar su condición física luego de la enfermedad. A su salida, manifestó que “esta enfermedad no debe tomarse a la ligera. Exhorto a mis compañeros a protegerse individualmente, cumpliendo todos los protocolos tanto en casa, como en la mina”.

Último minero recuperado de covid-19, Cortesía

Independientemente de las recuperaciones, la minería metálica fue ubicada en el bloque 6 de la reativación económica, mismo que aún no tiene fecha, para activarse, pese a que sus trabajadores representados en la Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa) piden al Gobierno Nacional reconsiderar la reapertura, luego de más de 80 días de cese laboral y aproximadamente seis quincenas sin devengar un ingreso para sus familias.

Mientras tanto, Cobre Panamá, proyecto de la canadiense First Quantum Minerals Ltd. en el país infomó a través de un comunicado de prensa que los protocolos de bioseguridad son estrictos. Así se ha demostrado a las autoridades que han realizado cinco inspecciones para garantizar lo actuado por la empresa. Se hacen verificaciones obligatorias al personal dos veces al día, y son registradas en un sistema digital de diagnóstico, el cual puede ser monitoreado remotamente y cuyos resultados se actualizan en la página web www.cobrepanama.com/covid. Estos datos que demuestran que desde el 8 de mayo, no existen nuevos casos dentro de la mina. La curva epidemiológica, plana demuestra que la mina de Cobre Panamá está 100% libre de covid-19.

“En esta batalla, todos los soldados son importantes, por lo que seguimos muy de cerca la recuperación de todos. Cobre Panamá Contigo es el programa de salud y seguridad desarrollado en respuesta a la covid-19. Su objetivo es proteger a nuestros colaboradores y comunidades vecinas. Por ello hemos implementado protocolos innovadores que están por encima de los estándares requeridos. Hemos aplicado más de 9,000 pruebas serológicas, certificadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas, y se hemos construido un laboratorio para el análisis de dichas pruebas. Adicionalmente se ha implementado la sanitización y nebulización de todas las áreas siendo ahora un procedimiento regular en la mina. Estas y otras medidas, son supervisadas por las autoridades y nuestro Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del Covid-19”, destacó Keith Green, gerente País de Cobre Panamá mediante el escrito.

La salud y seguridad de los colaboradores y las comunidades vecinas es una prioridad para Cobre Panamá y el bienestar de su gente es muy importante, por lo que agradecen al equipo médico por su compromiso, al igual que el apoyo del Ministerio de Salud para que poder celebrar, hoy este hito con las familias, amigos y colegas de la familia Cobre Panamá.

La minería es una actividad que se realiza en áreas de gran extensión, con gran distanciamiento físico, y para fortalecer este importante aspecto, en las áreas de convivencia se ha realizado la demarcación de líneas de al menos dos metros para filas en las áreas requeridas, como, por ejemplo, aquellas para retirar las comidas preparadas y las áreas asignadas para evaluaciones de salud diarias, destaca la empresa en su escrito.

Explicaron que adicionalmente, el traslado de los trabajadores, que realizan las gestiones de mantenimiento y preservación segura, desde y hacia la mina, también mantiene un estricto control. Todo el personal que llegue a la mina se le hacen pruebas antes y después del periodo de aislamiento preventivo. Los buses que viajan a la mina tendrán una ocupación máxima de 40% de la capacidad total. Es decir que, si el autobús tiene capacidad de 50 pasajeros, solo viajan 20, sentados uno por fila, en diagonal, con marcación visible de los asientos que no pueden ser ocupados.

La empresa concluye en su comunicado al mencionar el trabajo conjunto entre la empresa, el Gobierno y los trabajadores. "Cobre Panamá, en colaboración con Ministerio de Salud y el sindicato minero mayoritario Utramipa, confía en que se puede volver nuevamente a una normalidad de operaciones sin arriesgar protocolos de salud. El retorno de 3,500 empleados se puede lograr de manera segura y responsable, evitando los posibles riesgos de transmisión que representaría regresar a la fuerza laboral total de 7,000 colaboradores", concluyó.