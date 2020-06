Ministra de Educación aclara que ha recibido ataques de difamación e injuria

Maruja Gorday de Villalobos, titular del Meduca y con 31 años de experiencia, no descarta evaluar las accionas legales ante la bajeza de estos actos

"Esta última semana he sido víctima de ataques infundados, con la intención de difamar e injuriar mi actuar como servidora pública". Así inicia una aclaración enviada este domingo por la titular del Ministerio de Educación, Maruja Gorday de Villalobos.

La titular del Meduca sostiene que "son inaceptables estas conductas deleznables. Alzo mi voz de protesta, como funcionaria que cumple el mandato encomendado a mi cartera por ley. Repudio públicamente estas acciones que, además de ser actos cobardes, carecen de todo fundamento y evidencia".

"La AIG en coordinación con el Meduca desarrollan una propuesta de plataforma multimodal que, a la fecha, se encuentra en fase experimental en dos centros educativos cuyos usuarios y beneficiarios pueden dar fe de su efectividad", comentó.

"Que nadie crea que podrá jugar con mi trayectoria de servidora pública, 31 años de servicio en el sector educativo y una hoja de vida intachable son mis mejores referencias. Aseveraciones y suposiciones sobre procesos de contratación pública que ni siquiera se han realizado, información que puede ser verificada en la página del Meduca en la DGCP, demuestran un afán de promover la desinformación y fomentar el descrédito", destacó la responsable del Ministerio de Educación.

"Es preocupante, como lo he manifestado a las partes involucradas, la intención de utilizar el nombre de asociaciones de padres de familia para intentar desacreditar a terceros. Me comuniqué el día viernes, 26 de junio, con el presidente de la Asociación de Padres de Familia de Panamá Centro (APMF) quien lamentó la situación. Aseguró que ellos no son responsables de este tipo de acciones y que lamentan lo sucedido", resaltó.

La titular del Meduca indicó que "como mujer y en nombre de las féminas que participamos en el devenir del servicio público social, empresarial y político del país, elevo una protesta responsable porque he sido objeto de violencia. Las mujeres que somos figuras públicas, en muchos casos hemos sido injuriadas, hemos sido víctimas de burlas por nuestro físico, incluso ha existido el atrevimiento de intentar involucrar la privacidad de nuestras familias con la intención de causar daño moral, con la malsana intención de anular el reconocimiento a nuestra labor, esfuerzo y dedicación".

Manifestó que "seguiré actuando apegada a mis principios y valores cristianos. Eso no descarta la posibilidad de evaluar las accionas legales que como ciudadana tengo derecho a interponer y que consideraré, ante la bajeza de estos actos.