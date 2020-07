DGCP declara insubsistente norma que permitía obras sin refrendo del contralor

El Ministerio de Salud recibió el Hospital Modular el pasado 11 de junio, a pesar de no contar con el refrendo de la Contraloría.

El contralor informó que la entidad no fue consultada sobre la viabilidad jurídica de un manual que permitía al Estado recibir obras sin refrendo

El procurador de la Administración, Rigoberto González concluyó con la investigación sobre el manual que permitía al Estado recibir bienes, obras y servicios sin el refrendo de la Contraloría General de la República, luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), lo declarara insubsistente.

La denuncia sobre esta investigación había sido interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño, quien cuestiona que el Estado haya recibido el Hospital Integrado Panamá, Solidario, a pesar de no contar con el refrendo de la Contraloría General de la República, una exigencia establecida por ley.

En una nota al procurador González, el contralor de la República, Gerardo Solís, responde a una solicitud de informe hecha por el procurador en torno a si la Dirección General de Contrataciones Públicas consultó la opinión de la Contraloría en cuanto a la viabilidad jurídica del procedimiento especial de adquisición de emergencia establecido en el acápite A.2 del Manual de Procedimiento de Compras en estado de emergencia versión 3.2 de mayo de 2020.

Al respecto, el Contralor Solís informó que la Contraloría no fue consultada por la DGCP en cuanto a la viabilidad jurídica de este procedimiento.

No obstante, el contralor comunicó al procurador González que, en este estado de emergencia, se han tenido reuniones de coordinación con la DGCP, respecto al diseño de estos manuales de procedimientos, los cuales versan sobre la regulación de fondos y bienes públicos.

En otra nota, dirigida al procurador de la Administración, el director general de la DGCP, Raphael Fuentes, explicó que este manual no es una reglamentación del Procedimiento Especial de Adquisiciones de Emergencia establecido en el Artículo 79 del texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2008 que regula la contratación pública ordenada por la Ley 61 de 2017, por lo que no se realizaron comunicaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su desarrollo.

Aclaró que el manual es una guía de los procedimientos de selección de contratista preestablecidos en la Ley, así como los pasos a seguir para la adquisición de bienes, servicios y obras, debido al estado de emergencia declarado y otras medidas adoptadas por el Órgano Ejecutivo.

Fuentes hizo de conocimiento al procurador González que, en atención a las nuevas disposiciones emitidas por el Órgano Ejecutivo a través del Decreto Ejecutivo No. 644 de 29 de mayo de 2020 y el Decreto Ejecutivo No. 693 de 8 de junio de 2020, la versión 3.2 del Manual de Procedimiento Especial de Adquisiciones de Emergencia ya no se encuentra vigente, por lo que se encuentran "en el proceso de actualización y desarrollo de una nueva versión del manual, en atención a los cambios y adecuaciones que se hacen necesarias, por las diversas y constantes medidas que se encuentra adoptando el Órgano Ejecutivo, en la ardua lucha para combatir y mitigar las situaciones relacionadas con la enfermedad covid-19".

Al ser consultado sobre el tema, el abogado Cedeño manifestó que al ser eliminado este manual, desde ahora siempre se ha de requerir el refrendo de la Contraloría, previo al recibo de un bien, obra o servicio.

"Ese manual permitía el recibo de estos bienes sin el refrendo de la Contraloría, desde que yo puse la queja ellos lo bajaron del sistema y ya no se ve en Panamá Compras. Nadie puede recibir bienes sin el refrendo de la Contraloría, porque eso está establecido por ley, nada se puede recibir sin el refrendo, ni hospitales ni nada", precisó.

Cedeño sostuvo que quienes recibieron el Hospital Modular podrán alegar que al momento de recibirlo, existía ese manual. "Ese podría ser el argumento que vayan a vertir. Lo que pasó en el Hospital Modular quedará en la leyenda urbana de los panameños", afirmó Cedeño.