Martinelli presenta incapacidad médica; no declarará el viernes en el caso Odebrecht

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien está citado para este viernes, 3 de julio, a la Fiscalía Anticorrupción por el Caso Odebrecht, presentó hoy jueves una incapacidad para ausentarse de comparecer, debido a problemas cardíacos.

El abogado de Martinelli, Roniel Ortiz comentó: "No hay ninguna citación más, el día lunes el señor Ricardo Martinelli, tuvo un tropiezo y lo tuve que llevar al hospital.

Ortiz agregó que "el cardiólogo que lo estaba atendiendo lo incapacitó sin saber esto".

Martinelli aseguró que "me quieren involucrar porque me quieren anular. En este país no se respeta el debido proceso, este país no funciona porque no hay ley". Hoy el Ministerio Público le aplicó al exmandatario dos medidas, la primera de impedimento de salida del país, y la segunda, un reporte periódico de cada 15 días.

Martinelli quien se presentó hoy en la Fiscalía Anticorrupción para rendir indagatoria dentro de caso New Businnes, manifestó a los periodistas apostados a la salida que los casos en su contra son "políticos" y forman parte de una "persecución" en su contra.