Varela y Martinelli deberán acudir hoy al Ministerio Público

Los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) se verán las caras en igualdad de condiciones. Ambos han sido citados por el Ministerio Público el mismo día, hoy 2 de julio de 2020 y a la misma hora, 9:00 a.m., para responder a diligencias indagatorias por el caso Odebrecht.

Los dos exgobernantes deberán presentarse a la Fiscalía Especializada Anticorrupción, con el propósito de dar explicaciones ante los funcionarios que han instruido investigaciones en su contra por el escándalo internacional de corrupción que involucra a varios exmandatarios de la región.

El mismo día, Martinelli tendrá que enfrentar a la justicia en otro proceso. En esta ocasión será ante la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que lo ha señalado por la compra de un medio de comunicación con supuestos fondos públicos, denominado caso New Business .

Las acusaciones para ambos expresidentes serán por los delitos de blanqueo de capitales. Para Ronier Ortíz, abogado de Ricardo Martinelli, la investigación contra su defendido no se ajusta al debido proceso, porque no se está considerando el principio de especialidad que establece que su representado no puede ser juzgado por un delito distinto por el que fue extraditado .

Martinelli fue procesado y declarado no culpable por el caso de los pinchazos telefónico, investigación por lacual fue extraditado desde Estados Unidos. El expresidente Juan Carlos Varela, 48 horas antes de la indagatoria, se presentó con su abogado a las instalaciones del edificio Avesa para revisar los expedientes del caso, y argumentó que su administración de gobierno fue transparente. A Varela se le señala por recibir dinero de Odebrecht a través del Partido Panameñista, para campañas electorales.

Según la investigación por el caso New Business, para hacer la compra del medio de comunicación se realizaron 29 transacciones en las que participaron 22 personas. De estas, 18 son personas jurídicas y cuatro naturales. Estas transacciones se concretaron utilizando 24 cuentas bancarias en 13 bancos de cuatro jurisdicciones: Estados Unidos, Panamá, Suiza y China.