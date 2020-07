Federación de profesionales denuncia al titular de Obras Públicas por ejercer de forma ilícita

Este viernes, el abogado Donaldo Sousa en solicitud de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (FEDAP) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación en contra del titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Rafael Sabonge alegando que el funcionario ejerce como ingeniero de forma ilícita.

Con la denuncia Sousa, le pidió al procurador general de la Nación ,Eduardo Ulloa, que gestione la separación inmediata de Sabonge de su cargo, ya que representa un peligro, "como una persona que se hace pasar como ingeniero violando el artículo 381 del Código Penal, que establece "quien ejerza una profesión, para la cual se requiere idoneidad, o habilitación especial, sin haberla obtenido, será sancionado con prisión de dos a cinco años".

Prev Next Denuncia criminal contra Rafael Sabonge, titular del MOP, por ejercicio ilegal de la profesión de ingeniero Cortesía

Sousa comentó que el título universitario que presenta Sabonge no está reconocido por las universidades oficiales del país, como lo establece el artículo 99 de la Constitución.

A jucio de Sousa, el ministro Sabonge ha cometido una serie de violaciones a las normas panameñas. "El título obtenido en Estados Unidos es un 'Bachelor of Sciencie in Civil Engineering', el que tampoco indica que Sabonge es ingeniero, pues para lograrlo debe regresar a ese país y seguir estudiando hasta obtenerlo, posteriormente, venir a Panamá y presentar el otro título ante la Universidad de Panamá o la Universidad Tecnológica de Panamá, para su reconocimiento como lo establece la Constitución y eso no ha sucedido.

El título del ministro Sabonge explicó Sousa un título con la palabra ingeniero no es necesariamente un título de ingeniero. El abogado se apoyó en la definición de Wikipedia donde "un 'Master of Engineering' o 'Bachelor of Engineering', no un título de ingeniero, ni es, el grado de maestría o doctorado cualquier otra licenciatura. Más bien, el título de ingeniero está en una categoría propia".

El abogado quien previo a la cuarentena también presentó una querella en contra de Sabonge por firmar los documentos que autorizan la vía Concepción-Volcán en la provincia de Chiriquí sin que el mismo contará con el Estudio de Impacto Ambiental, lo que también es una violación a las normas panameñas.

Ahora corresponderá al Ministerio Público llamar a Sabonge para que rinda una declaración de indagatoria, corrobore e investigue que otras faltas ha cometido el hoy ministro en el cargo y en el ejercicio particular, sin contar con la idoneidad para tal fin.