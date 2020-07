Nunca he ejercido como ingeniero civil en mi país: ministro de Obras Públicas

El ministro de Obras Públicas (MOP), Rafael Sabonge, se gradúo en el 2011 con el título Bachelor of Science in Civil Engineering en la Universidad de Texas pero en Panamá "nunca" ha ejercido como ingeniero civil.

"En los años que tengo en Panamá nunca he firmado un plano, nunca he firmado una memoria estructural, nunca he hecho un avalúo, nunca he ejercido como inspector técnico de una obra. Es decir, nunca he ejercido como ingeniero civil en mi país", aclaró Sabonge, este lunes, a TVN Noticias.

Luego de graduarse en el exterior, no tramitó la idoneidad en Panamá por asuntos personales y por eso "no" ha podido ejercer como ingeniero civil, subrayó el ministro, que tiene una denuncia por ejercer como ingeniero de forma ilícita, interpuesta por la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (Fedap), ante la Procuraduría General de la Nación.

"Todos los puestos que he ostentando han sido administrativos y ahora como ministro de Estado, yo firmo como ministro de Estado, con las responsabilidades que acarrean como ministro de Estado, no como ingeniero civil", remarcó.

Ante la interrogante de si hay ilegalidad en los documentos que ha firmado como ingeniero, en su responsabilidad como ministro, Sabonge recalcó: "No hay ilegalidad, porque estoy firmando como ministro, lo único que en esos documentos antecede los títulos por una universidad acreditada no solo en los Estados Unidos, también en Panamá. No hay ilegalidad".