"En el caso de ellos -hermanos Martinelli- en ese momento no estaban siendo perseguidos... A nosotros ninguna autoridad en Panamá nos dijo que ellos estaban infringiendo la ley”, así de enfático fue Ricardo Gaitán, cónsul de Panamá en Miami, al dar detalles sobre el proceso de renovación de pasaportes de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

"En el caso del consulado las alertas las dan las instituciones en Panamá. Los consulados y las embajadas son un pedacito de Panamá en el extranjero, es decir así sea que la persona esté infringiendo la ley o lo que sea que esté haciendo, ese es un refugio para cualquier persona que esté perseguida...", declaró Gaitán a Telemetro Reporta.

Sin embargo, en el momento que tramitaron el pasaporte, los hermanos Martinelli Linares no estaban perseguidos "bajo los ojos del consulado", explicó el Cónsul.

En declaraciones al mismo medio de comunicación, el Cónsul aseveró que "los consulados panameños de todo el mundo tenemos que dejar entrar al consulado a cualquier panameño que necesite sacar un documento, llámese pasaporte, cédula…"

Aclaró que en la sede diplomática no se hace pasaportes: "nosotros solo recibimos los datos bajo cita, eso se envía a Panamá y la Autoridad de Pasaporte en Panamá son los que verifican todo, confeccionan el pasaporte y lo envían".

Detalló, además, que los hermanos Martinelli hicieron el trámite en la delegación panameña en Miami personalmente.

“En el caso de los hermanos Martinelli ellos fueron al consulado a renovar pasaporte, un proceso rápido con previa cita. Los atendió la vicecónsul, yo no estaba en el consulado en ese momento. Ni siquiera los conozco, no tengo relación con ellos, no los he visto personalmente nunca. Ella hizo lo que se hace con todos los panameños que van a sacar pasaporte, se les toma la huella, tienen que llenar un cuestionario…se toman foto y eso lo enviamos a Panamá a la Autoridad de Pasaporte", detalló.

Los hijos del exmandatario fueron detenidos, el pasado lunes, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en ciudad de Guatemala, cuando pasaron por el Departamento de Inmigración antes de abordar un vuelo humanitario rumbo a Panamá.

La captura de los hermanos se acredita por una orden de extradición que solicita los Estados Unidos, firmada por la jueza Shirlly Johanna Maldonado Velásquez, el 3 de julio, por supuesto lavado de dinero de la constructora brasileña Odebrecht, en bancos de Nueva York.