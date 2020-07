Fedap eleva denuncia en contra del ministro Sabonge para que la JTIA sugiera su destitución

Este lunes, la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (FEDAP) mediante su representante legal, el abogado Donaldo Sousa Guevara presentó ante la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos (JTIA) presentada a inicios de julio ante la Procuraduría General de la Nación, para que sugiera al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen la destitución del cargo al titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Rafael Sabonge.

Según la Ley 15 de 1959, la JTIA está facultada para regular el ejercicio de las profesiones de ingeniería y arquitectura en Panamá, así como la idoneidad para ejercer las profesiones de ingenieros, arquitectos y las actividades propias de agrimensores y maestros De Obra.

"Con la entrega de la denuncia y una serie de pruebas de como Sabonge, sin contar con la idoneidad, ejerce la profesión de ingeniero civil en Panamá desde antes de ser nombrado como el máximo represente del MOP", señaló el representante de la Fedap.

Tras la presentación de la documentación, Sousa Guevara explicó que hay una serie de normativas que se han incumplido con el nombramiento de Sabonge, por lo que espera que la JTIA sugiera al presidente de la República, la destitución del mismo, ya que lo considera un "irrespeto y una irresponsabilidad de Sabonge y del presidente de la República, porque ya conoce es público está situación de no tener idoneidad y continúa manteniéndolo en el ministerio".

El jurista manifestó que "hemos incluido toda una serie de pruebas de actos ilícitos cometidos por el actual ministro ante que ocupara la cartera y los que comente ahora, ´él no es un libre profesional , es un señor que está usurpando la profesión que está regulada y no tiene que responder a nadie ni a la JTIA porque no es ingeniero".

Además de la documentación presentada ante la JTIA, la Fedap le pide a la directiva que impida la opinión o ventilar el tema a sus integrantes que sean allegados o representen al MOP en la misma, para que estos sean declarados impedidos, y así evitar el tráfico de influencias en la denuncia.

En medio de la covid-19, el abogado Sousa Guevara ha presentado dos denuncias criminales en contra del ministro Sabonge, una por el ejercicio de la profesión sin idoneidad y la segunda, en representación de la Asociaciones de Comunidades del Área del Canal, por el supuesto incumplimiento de las normas jurídicas en el proyecto de rehabilitación y ensanche de la carretera Omar Torrijos Herrera en Ancón, ya que no se trata de una rehabilitación sino una nueva carretera.

Previo a ambas denuncias, Sousa también presentó una querella en contra de Sabonge por firmar la orden de proceder del proyecto de diseño y construcción de la vía Concepción-Volcán, en la provincia de Chiriquí sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental, lo que también es una violación a las normas panameñas.

Mediante la denuncia penal presentada el 3 de julio ante la Procuraduría, el representante de la Fedap aseguró que "como una persona que se hace pasar como ingeniero violando el Artículo 381 del Código Penal, que establece 'quien ejerza una profesión, para la cual se requiere idoneidad, o habilitación especial, sin haberla obtenido, será sancionado con prisión de dos a cinco años".

En el año 2011, Sabonge obtuvo el título Bachelor of Science in Civil Engineering en la Universidad de Texas, título que no ha sido reconocido por la universidades estatales panameñas, como lo establece el Artículo 99 de la Constitución.

El título del ministro Sabonge, explicó Sousa, no es necesariamente un título de ingeniero. El abogado se apoyó en la definición citada en Wikipedia para aclarar que es "un 'Master of Engineering' o 'Bachelor of Engineering', no un título de ingeniero, ni es el grado de maestría o doctorado, cualquier otra licenciatura. Más bien, el título de ingeniero está en una categoría propia".

No obstante, a través de sus redes sociales, el titular del MOP, Rafael Sabonge ha dicho a varios medios de comunicación que "en los años que tengo en Panamá nunca he firmado un plano, nunca he firmado una memoria estructural, nunca he hecho un avalúo, nunca he ejercido como inspector técnico de una obra. Es decir, nunca he ejercido como ingeniero civil en mi país".