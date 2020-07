Fiscalía pide a Medicina Forense examen psiquiátrico del expresidente Martinelli

La Fiscalía Superior Especial Anticorrupción solicitó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses la práctica de evaluación psiquiátrica al expresidente Ricardo Martinelli , quien aportó ante dicha entidad una incapacidad por dos meses que le impiden acudir a la indagatoria por el supuesto delito de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht .

El exgobernante presentó tres certificados de incapacidad médica, la última de ellas por 60 días, firmada por el psiquiatra Algis Torres.

Un comunicado del Ministerio Público describe que se trata de la segunda evaluación médica citada por medicatura forense, siendo la primera el pasado 10 de julio.

El Ministerio Público solicitó igualmente mediante diligencia el expediente clínico del imputado en el centro médico que generó la última incapacidad, lo que será objeto de evaluación por los médicos forenses, añade la nota de prensa.

El abogado Roniel Ortiz, integrante del equipo legal de defensa del expresidente, se opuso a esta medida.

"Ellos no pueden mandar a hacer ninguna revisión. La fiscal Tania Sterling ha sido recusada y no pueden poner en duda el diagnóstico de un médico que está tratando a mi cliente hace años. Solamente las presiones que tiene el señor con el tema de sus hijos detenidos preventivamente en Guatemala a la espera de una solicitud de extradición a Estados Unidos, lo tienen así, y la persecución que tiene ella, de la mano de Kenia Porcell, Ana Matilde Gómez, ambas exprocuradoras de la Nación; Juan Carlos Varela (expresidente 2014-2019) y Rolando López, exdirector del Consejo de Seguridad", Roniel Ortiz

​Abogado del expresidente Ricardo Martinelli