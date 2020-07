"Lo único que quiero es que la gente que sienta algo contra Benicio Robinson, que lo diga [...] que no se lo lleve en el corazón", dijo el diputado

Benicio Robinson: 'Soy parte de este gobierno y no tengo que chantajear a nadie'

El diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson , fue electo por tercera ocasión de manera consecutiva como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional , y tras resaltar sus 35 años como diputado, aseguró que será una leyenda en este órgano del Estado.

"Hemos aceptado el reto, esta no es una comisión que sesiona una vez al mes, es una comisión que sesiona todas las semanas hasta dos, tres, cuatro o cinco días a la semana; así que si Dios me da vida y me sigue fortaleciendo como estoy hasta el momento, yo estaré", dijo Robinson, quien ocupa esta comisión desde el 2018, el último año del período de gobierno pasado y los dos períodos del actual quinquenio.

Al referirse a cuestionamientos públicos de que la disputa entre diputados por estar en la Comisión de Presupuesto es para pedir favores, Robinson señaló que él es parte de este gobierno y no tiene que chantajear a nadie.

"Yo aporté y apoyé para que Nito (Cortizo) fuera presidente, yo soy parte de este gobierno, nosotros no vamos a actuar ni con chantajes ni nada", afirmó.

Detalló que si un director de una entidad o un ministro de Estado quiere por ejemplo quitarle una partida aprobada en el presupuesto para un acueducto en Bocas del Toro para llevársela para Chiriquí, "siendo diputado de Bocas del Toro, yo me voy a oponer, hasta que me den una sustentación real del porqué se va a dar ese traslado".

"Ustedes pueden estar seguros de que Benicio Robinson ni mete a nadie en el cuartito (oficina de la Comisión de Presupuesto) como decían, por que yo soy parte de este gobierno y si yo quiero solicitarle algo, yo no tengo que ir a la Comisión de Presupuesto... yo sé a donde ir. Si estuviera en oposición también sé donde ir, y voy. Si tengo que tumbar la puerta, la voy a tumbar, para qué voy a apoyar a un gobierno... voy a apoyar a un gobierno para darle respuesta a nuestras comunidades, pero yo no tengo que ir a un chantaje a una comisión para aprobar o no aprobar un presupuesto", exclamó.

El perredista atribuyó estas críticas a sus detractores. "Esos son nuestros detractores, y nuestra gente que siempre quiere hablar de Benicio Robinson, pero Benicio Robinson gracias a Dios va a ser una leyenda aquí porque 35 años pues... yo quiero saber cuántos más van a superar llegar a ser siete veces diputado en este país, y que Dios los bendiga para que sean diputados por siete períodos, que son bien difíciles", agregó.

"Lo único que quiero es que la gente que sienta algo contra Benicio Robinson, que lo diga. Yo tengo un eslogan que dice: dígalo como quiera, pero dígalo, no se lo lleve en el corazón, como los periódicos y los medios de comunicación de ustedes a veces guardan muchas cosas en el corazón y lo sueltan cuando creen que pueden fregar a este hijo de Dios, porque yo soy un hijo de Dios, sino no hubiera estado aquí. Tengo 61 años, Dios me ha brindado la oportunidad de estar aquí y voy a luchar hasta cuando él decida cuándo voy a terminar mi tiempo".

En la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto, además de Robinson estará el diputado Raúl Pineda, quien es el vicepresidente, y Crispiano Adames, quien es el secretario, además de los comisionados Roberto Ayala, Javier Sucre, Néstor Guardia, Jaime Vargas, Miguel Ángel Fanovich, Gabriel Silva, Bernardino González, Itzy Atencio, Nelson Jackson, Marylín Vallarino, Yanibel Ábrego y Fátima Agrazal.