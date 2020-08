EEUU reitera que a Martinelli ya no le aplica el principio de especialidad

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, reiteró que Panamá tiene la libertada de llevar al expresidente Ricardo Martinelli ante la justicia,

Kozak manifestó que “Panamá tiene la libertad de llevarlo a juicio, sin obtener una excepción de esa regla”.

Martinelli invoca el principio de especialidad, por el cual fue extraditado desde Estados Unidos, para no ser investigado por otros delitos que no fueran por el caso de los pinchazos, en el que fue declarado no culpable.

"Bajo nuestra interpretación, ustedes no necesitan cosa alguna de nosotros para poder tomar acción. Es una cuestión ahora de derecho panameño. Si las autoridades quieren hacer algo con el señor Martinelli, pueden hacerlo. Si eligen no hacerlo, esa fue su elección y no tiene que ver con Estados Unidos", manifestó Kozak en una entrevista con Radio Panamá.

El funcionario insistió que la posición del Departamento de Estado no ha cambiado. Lo que suceda de ahora en adelante, depende de Panamá

En diciembre de 2019, el Ministerio Público de Panamá recibió una carta del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que se expresa que Panamá es libre de abrir un proceso en contra del expresidente Martinelli sin que aplique la regla de especialidad de EEUU.