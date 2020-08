Moncada denuncia que fiscales habrían torcido investigación de caso 'Marshall' Macea

Tres fiscales del Ministerio Público habrían cometido presuntas irregularidades para supuestamente forzar la vinculación de Eduardo Macea, conocido como "Marshall", con los delitos de posesión de arma, posesión de droga y tentativa de homicidio, por los cuales se mantiene detenido preventivamente, denunció el abogado Kevin Moncada.

Según Moncada, abogado de Macea, los fiscales Emeldo Márquez y Luis Armando Nicholson habrían obligado a siete migrantes a hacerse responsables de testimonios falsos para vincular a su defendido con estos hechos delictivos.

Moncada afirmó que los extranjeros confirmaron que fueron obligados ante una juez de garantías, agregando que eso quedó grabado en el audio de la diligencia judicial.

Por estos casos también están detenidos Yamil Demera y Jairo Garibaldi, quienes son defendidos por los abogados Ramiro Jarvis y Miguel Rodríguez, respectivamente.

La tercera fiscal denunciada fue Elena Cossú quien, de acuerdo con Moncada, supuestamente torció los hechos para acusar a Macea por posesión agravada de droga.

"En un apartamento del referido edificio ubicado en Naos se encontró un kilo de marihuana y se vinculó al procesado con esta sustancia, a pesar de que esta no estaba en posesión de Macea, que el sindicado nunca en su vida ha estado en esa vivienda, que esta no es propiedad de él y que tampoco es su arrendatario, es decir, no hay ninguna relación entre el procesado y esa droga", detalló Moncada.

Destacó de igual manera el hecho de que su defendido fuera calificado como "el más buscado", cuando al momento de su detención no había requerimiento judicial alguno. Además, se le acusó de posesión de arma de fuego sin habérsele encontrado arma alguna y muy a pesar de que las pruebas de residuos de pólvora que le practicaron el día de su detención dieron negativas, sostuvo Moncada, quien defiende a Macea junto con el abogado Samuel Duque.