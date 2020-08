Enfermeras piden empresas certificadas para limpieza

La Asociación Nacional de Enfermeras advirtió ayer de los riesgos que se tomarían si el gobierno decide contratar una empresa sin “permiso sanitario de operación” para la limpieza y desinfección de los hoteles-hospital, incluyendo la recolección de desechos peligrosos y el lavado de ropa de los pacientes con covid-19.

La reacción del gremio de enfermeras se da luego que se conociera que el Ministerio de Salud (Minsa) abrió un proceso de contratación para la desinfección de los nueve hoteles-hospital, permitiendo que las empresas oferentes no cuenten en el momento con el indispensable permiso sanitario de operación.

En el texto invitación, el Minsa estableció un párrafo que abre el compás a cualquier empresa: “presentar lista de verificación de cumplimiento de información y documentación por las empresas que se dediquen o deseen dedicarse a la actividad de limpieza de hospitales.

Ana Reyes de Serrano, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, dijo que como gremio no intervienen en la contratación de la empresa, “pero sí nos interesa que la empresa que dé el servicio cuente con la experiencia y esté certificada en los parámetros de bioseguridad que están establecidos en los diferentes protocolos, entre ellos el manejo de desechos hospitalarios y tóxicos, limpieza de ropa contaminada, y limpieza hospitalaria”.

Para ello, Reyes señaló que es indispensable que la empresa que se contrate tenga el permiso sanitario de operación, y además advirtió de que la parte administrativa tiene que certificar que la empresa tenga la experiencia y el historial en este servicio especializado, cumpliendo con todos los criterios. “Eso lo tiene que vigilar la parte administrativa. Porque si en tiempo de covid-19 no se mantiene una instalación hospitalaria limpia y desinfectada, eso va a contribuir a más contagios”, aseguró Reyes.

“La empresa que se escoja debe ser puntual, que utilice los químicos que se indican para este tipo de trabajo, que lo haga regularmente, que tenga todas las normas de bioseguridad y que coordine con la parte administrativa. Nosotros no tenemos porqué estar ocupándonos en esas tareas”, manifestó Reyes.

Dijo que exigir el permiso sanitario de operación es garantía de que la empresa que se contrate cuente con la certificación “y eso nos importa”. “No queremos empresas improvisadas, porque tal vez las acciones que haga la empresa no sean de la forma correcta. Por eso el interés de que la administración verifique esto y que tenga personal de supervisión sobre la empresa”, agregó la presidenta del gremio de enfermeras.

Afirmó que como enfermeras necesitan confiar en que no habrá problemas y que la empresa sabe lo que está haciendo; “para nosotras dedicarnos a lo que tenemos que hacer y no sumarnos una tarea más que no nos corresponde. Ya es suficiente con lo que tenemos que hacer al cuidado del paciente”.

Reyes hizo hincapié también en que el permiso sanitario de operación permite garantizar que la empresa cuente con el personal habilitado y certificado. “No debe ser que se contrate a cualquiera, pensando que es solo un tema de limpieza”, dijo.