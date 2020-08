Crean método innovador para la identificación de asintomáticos positivos de covid-19

El estudio hará pruebas a las personas que no habrían sido consideradas por el sistema Rosa o la línea 169 por no presentar sintomatologías comunes del virus

Una nueva propuesta científica prevé posibilitar la identificación de asintomáticos positivos y ampliación de sintomatologías asignadas al SARS-CoV-2 (la covid-19) en Panamá.

La misma fue creada por un grupo de investigadores nacionales conformado por la Dra. Gina Della Togna, de la Universidad Interamericana de Panamá; el Dr. Diego Reginensi, de la Universidad Latina de Panamá; la Dra. Yelitza Campos, de la Universidad Latina de Panamá; el Dr. Luis Luis, de la Universidad Americana de Panamá y el Mgtr. Juan Castillo Mewa del Instituto Gorgas, que surge como un proyecto para aplicar a la Convocatoria de Respuesta Rápida de la covid-19 en Panamá de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Según el grupo de investigadores, el estudio consiste en hacer evaluaciones y diagnósticos a individuos asintomáticos que no habrían sido considerados por el sistema Rosa del Ministerio de Salud o la línea 169 para una referencia de prueba diagnóstica por no presentar sintomatologías de fiebre, tos seca y dificultad respiratoria.

La identificación se hará mediante diagnosticados combinados de qRT-PCR y prueba rápida de IgG e IgM por inmunocromatografía, en la población asintomática y aquella con síntomas leves, mencionó el comunicado.

Los datos epidemiológicos generados permitirán evaluar la prevalencia de la enfermedad en la población y la evaluación de un método de diagnóstico rápido de la covid-19 para conocer rápidamente los casos. Además, permitirá generar un algoritmo acelerado de tamizaje diagnóstico para la covid-19, a partir de las características clínicas que están presentando las personas sospechosas de esta enfermedad en nuestra población, explicaron los doctores.

Para el grupo de especialista es necesario determinar la prevalencia de la infección entre los asintomáticos, además de ampliar la descripción de la sintomatología de la enfermedad entre la población panameña, ya que se trata de ayudar a frenar la propagación de la epidemia viral en el país, que esta empeorada por personas que presentan una sintomatología leve o que simplemente no presentan ningún síntoma, pero que sirven como agentes activos de contagio.

Mencionaron que algunos casos del virus sino presentan fiebre, tos seca y dificultad respiratoria, no es una vía para que no pueden presentar otros síntomas leves menos habituales que aparecen de forma gradual, por esas razones nos encontramos con una serie de “falsos negativos” que no son considerados dentro de los datos epidemiológicos, es decir, posibles casos positivos portadores del virus.

Este estudio permitiría obtener un mejor panorama sobre la situación real del número de casos positivos (confirmados), probables y descartados en el país y brindará información valiosa que contribuirá que a frenar de manera más efectiva la propagación de la epidemia viral en nuestro país, destacaron los creadores.

El documento reveló que la investigación iniciará con una muestra de 2,500 personas en los laboratorios de Biomedicina de la Universidad Interamericana de Panamá y los resultados del estudio serán reportados al MINSA y compartidos oportunamente con la población.