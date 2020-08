Gobierno reitera la necesidad de contratar a médicos extranjeros

El gobierno empezó un proceso de contratación de médicos especialistas a finales de marzo pasado, cuando la crisis sanitaria apenas empezaba. Cuatro meses después volvió a realizar otra convocatoria para aumentar la capacidad del sistema sanitario.

Personal de salud ha dado muestra de cansancio por la crisis. Archivo | La Estrella de Panamá

Las autoridades de Salud abrieron 50 vacantes para médicos especialistas, y el llamado solo lo atendieron tres. Dos anestesiólogos y un internista, que fueron contratados. La cifra la proporcionó la ministra consejera en temas de salud, Eyra Ruiz, durante una breve entrevista con La Estrella de Panamá minutos antes de comenzar una reunión con las asociaciones médicas que se oponen a la contratación de médicos cubanos.

El propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció esta semana que se adelantaban negociaciones con el Gobierno de Cuba para contratar a médicos de la isla caribeña. La medida ha desatado opiniones a favor y en contra.

La ministra consejera Ruiz reveló un escenario que, a su juicio, llevó al gobierno a tomar la decisión de contratar a médicos extranjeros. Habla del plan A y B. El primero es agotar todas las posibilidades de contratar a los nacionales y la segunda es iniciar el proceso para contratación de personal extranjero, que debe cumplir con todos los requisitos de idoneidad, las regulaciones nacionales y el pénsum académico equivalente, además de ser evaluados por una comisión que los certifique.

Las 50 plazas habilitadas están dirigidas a médicos para las salas de cuidados intensivos, semiintensivos e intermedios, quienes además atenderán otras necesidades sanitarias dentro del sistema público de Salud.

El Ministerio de Salud solicitó el apoyo a 11 países y solo uno respondió al llamado: Cuba.

Cortizo volvió a hablar del tema este viernes. Dijo que no se está “hablando de médicos generales, se necesitan especialistas. Cuando se menciona la contratación de médicos de afuera, también está la idoneidad, no es que nos van a estar mandando a cualquier persona, pero todavía no hemos llegado a esa conclusión, estamos en ese proceso de conversar y ver esa necesidad”, precisó el mandatario.

La ministra consejera recordó que el Minsa está en la búsqueda de especialistas, y modificó una resolución para darle la oportunidad a los médicos del sector privado para que puedan hacer turnos en el sector público. Hasta la fecha no han recibido propuesta.

El tercer paso en la búsqueda de personal médico llevó a las autoridades de Salud a pedir a los médicos residentes que estaban terminando su especialidad, sumarse a la lucha. Las opciones que ofreció el Minsa fue entregarles el título y darle flexibilidad de dos años para entregar su investigación, que es necesaria en el pensum académico. “Ninguno quiso”, dijo Ruiz.

El Minsa exploró la posibilidad de contratar médicos extranjeros residentes en Panamá. Tres acudieron al llamado, pero como la plaza era en el interior del país, desistieron de la vacante.

Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Permanente de exministros de Salud que asesoran al Gobierno sobre covid-19, destacó que el agotamiento del personal médico es una realidad.

Panamá está habilitando mil camas para la atención de pacientes con covid-19, mientras se prepara para la apertura controlada de actividades comerciales.

Auroridades de salud y gremios médicos sostuvieron una reunión ayer. MINSA

El Minsa adecuó el centro de convenciones Figali para la instalación de 160 nuevas camas para la atención de los pacientes con covid-19. Se prepara para los trabajos en el centro de convenciones de Amador, que estarían habilitando unas 700 camas. El Instituto del Este es la otra opción que estudia el gobierno para habilitar camas.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y la ministra consejera Ruiz sostuvieron ayer viernes una reunión con los dirigentes de las asociaciones que se oponen a la contratación de médicos extranjeros.

Los médicos dirigentes se comprometieron a entregar al Minsa una lista de galenos que están en disposición de laborar de manera permanente o por turnos en las unidades de cuidados intermedios o intensivos de pacientes con o sin covid-19.

También se acordó la creación de una comisión para la respuesta clínica a la pandemia.