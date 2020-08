Los transportistas reclaman 'más respecto' al Gobierno. Aseguran que operar con la situación económica actual no es 'rentable'

La mañana de hoy, lunes 24 de agosto, un grupo de taxistas cerraron varios puntos importantes de la ciudad de Panamá en contra del levantamiento de medidas restrictivas para operar, porque consideran no es "rentable" sin la reapertura de todos los bloques económicos.

Con pancartas en mano, desde tempranas horas de la mañana, docenas de taxistas cerraron importantes calles de acceso al centro de la ciudad como: la vía Transístmica, a la altura de Los Andes Mall en dirección a Panamá Centro, vías de San Miguelito y la carretera Panamericana, a la altura de la 24 de Diciembre.

"Movimiento Unión de Transportistas Nacional nos oponemos rotundamente a que salgan todos los taxis. La economía está por el piso", se lee en algunas pancartas que portaban los manifestantes.

Los taxistas expresaron su inconformidad a través de cierres de calles y pancartas. Guadalupe León / La Estrella de Panamá

La protesta se dio luego de que, la semana pasada, el Gobierno Nacional ordenara que a partir de este lunes, 24 de agosto, los taxistas ya no se regirán por número de placas , (de pares y nones) y se autorizó la reapertura de otras actividades económicas.

El taxista, Joe Martínez, explicó que la inconformidad se debe a que el Gobierno autorizó la salida de todos los transportistas y todavía no han abierto todo los bloques económicos.

"Lo que pasa es que el Gobierno sol´to par y non (de placas de taxis que podían operar con la medida en días específicos) inconsultamente. No consultó con ningún transportista esta medida", afirmó el conductor.

Cuestionó que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) comunicó el levantamiento de la medida el fin de semana a través de sus redes sociales, pero "el Gobierno no ha soltado a todas las personas a la calle.

"No hay pasajeros para la cantidad de taxis que hay, lo que hay en una mancha de carros amarillos y ¿a quién vamos a a subir?", cuestionó Martínez, quien manifestó su preocupación porque "las concesionarias van a querer su plata completa de lunes a sábado y no van a tener con qué pagarles".

Por su lado, Javier Córdoba, de la piquera de taxis en San Miguelito, a través del noticiero de TVN exigió "más respeto" para los transportistas de taxis, pues considera "no pueden estar tomando decisiones sin que estén todas las organizaciones", y que, además, "esta decisión debió tomarse en una mesa de diálogo".

"Somos conductores del volante no esclavos. Hay que ser sensato señor Presidente. Hay que ser sensato en cómo hacemos las cosas", manifestó Córdoba.

En ese sentido, sugieren que la medida de restricción de salida a los taxistas se mantenga hasta que termine el problema de la panademia.

“Una de las cosas que estamos proponiendo es que realmente no podemos estar todos los días en la calle, todos los conductores y todos los taxis. Somos 45 mil taxis y tenemos responsabilidades también", afirmó Córdoba, quien dijo que solo en la piquera de San Miguelito operan cien taxis aproximadamente.

"Queremos que regrese el par y no, que se mantenga el par y non", insistió Martínez, quien informó que un grupo en estos momentos se encuentras reunidos con el director de la ATTT para plantearle la problemática que tienen en estos momentos, pues insiste que el levantamiento de medidas restrictivas de circulación a los taxis nos le "conviene".

"A los únicos que le conviene es a los dueños de lo vehículos a los que son palanca no, porque la verdad no hay la cantidad de personas (para transportar), eso es mentira. Aquí lo que va a pasar es que la gente que tiene meses pagando un carro van a perderlo porque no lo van a poder seguir pagando", advirtió Martínez.

El Ministerio de Salud de Panamá anunció la flexibilización de las medidas de movilidad en las provincias de Panamá y Panamá Oeste a partir de este lunes 24 de agosto, así como también la apertura de otras actividades económicas.

En la nueva medida que comenz´ó a regir desde hoy se eliminó la restricción de circulación por horas según número de cédula, y se mantiene la movilidad en días específicos según el género. Los mujeres podrán circular los lunes, miércoles y viernes; y los hombres los martes, jueves y sábado, de de 5:00 a.m. a 7:00 p.m. Los domingos se mantendrá la cuarentena total.

El toque de queda de sábados y domingos se mantendrá en las provincias de Chiriquí, Colón y Bocas del Toro.