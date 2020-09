CSS inicia proceso para rescindir contrato de la Ciudad de la Salud con FCC

La Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá fue demandada por la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ante el Tribunal Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en París con el fin de abandonar el proyecto inconcluso Ciudad de la Salud.

Lau Cortés, director de la CSS informó sobre la acción legal de la firma española y anunció que en Panamá se inició el proceso administrativo —que podría demorar cinco (5) años— para finalizar el contrato de este proyecto, que tenía un costo inicial de $554 millones pero su costo final ascendería a $727 millones.

Con esta movida, la española FCC intenta evitar que la CSS logre ejecutar la fianza de cumplimiento por $55 millones y la fianza de anticipo es por $38 millones

Los antecedentes

La CSS le remitió a la empresa FCC una resolución del Ministerio de Salud que autoriza reiniciar los trabajos de adecuaciones en las instalaciones que están paralizadas desde hace cinco años, cuando debió entregarse esta obra, licitada en 2012 durante la administración de Ricardo Martinelli bajo la figura de "llave en mano".

Las autoridades de Salud y de la CSS necesitaban habilitar en la Ciudad de la Salud 84 camas para cuidados intensivos, 20 camas para una unidad de cuidados respiratorios especiales y 150 camas para una sala de pacientes de moderados a severos con covid-19.

"Los conminamos para que nos contesten la solicitud que le hicimos, para que se hagan las obras de emergencias", aseguró Cortés.

La CSS y FCC llegaron un acuerdo en febrero, pero según el director de la CSS el acuerdo no fue acogido por la empresa.

Frente a la crisis por la pandemia , el pasado 4 de agosto la CSS —en ejercicio de lo establecido en el contrato— solicitó a la empresa informar y cotizar el costo que tendrían las adecuaciones para la atención de pacientes con covid-19.

La respuesta de la española FCC fue que quería un contrato distinto. Esta petición fue rechazada por Panamá debido a que el contrato original establece que la CSS podía solicitar modificaciones a la obra.

El 25 de agosto la empresa le envió una carta donde le pide la disolución del contrato de la construcción de este proyecto y con eso dar por terminado sus compromisos con la CSS, aduciendo causas de fuerza mayor.

Mientras la CSS espera la cotización para la adecuación de la ciudad Hospitalaria, la CSS fue demandada por la española FCC. La CSS le tocó contratar a una firma para asesorarse y defenderse , lo que le trae costo adicional a la institución.

Esto llevó a que el equipo iniciará un proceso de resolución administrativa para finalizar el contrato y para el director de la CSS están conscientes de las consecuencias que esto traerá.

“Ese proceso nos debe llevar a ir identificando una serie de incumplimientos que el contratista a tenido en el desarrollo de esta obra y que me voy a reservar porque forma parte de las estrategias que estamos desarrollando para poder culminar felizmente con esta obra, pero ustedes pueden estar seguros que nosotros frente a esos desmanes y a esos incumplimientos no nos vamos a quedar indiferentes, no queremos que nuestras palabras sean utilizadas en los foros internacionales y tergiversadas de ninguna manera. Sí les puedo decir que estamos cumpliendo con el debido proceso y el anuncio de haber instruido a mis asesores legales para la resolución administrativa de esto, es parte de ese proceso”, aseguró Cortés.

La Ciudad de la Salud, cuya orden de proceder fue entregada en mayo de 2012, con un costo proyectado de $517,507,127, se contempló como un conjunto de edificios que albergarían especialidades como pediatría, cardiología, medicina interna y consultas materno-infantil.

Las obras tienen un avance general del 65%.La CSS informó que se le han pagado a la empresa $335 millones; $218 millones se tienen en presupuesto disponible; $173 millones se tienen para fondos adicionales (estimados).

La entidad de Salud explicó que $392 millones es el dinero necesario para finalizar el proyecto. Y el costo final de la obra sería de $727 millones.

La empresa española FCC reclama a la CSS el pago de $65 millones por “permanencia extendida” durante el periodo comprendido desde el 15 de junio de 2015 hasta diciembre de 2019 en la construcción del proyecto hospitalario Ciudad de la Salud.

El director de la Caja advirtió que no serán indiferentes ante los incumplimientos de la empresa contratista. #Panamá



