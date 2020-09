Una norma de las ciudades estadounidenses que se materializó en Panamá

Mapa que muestra la zonificación para el centro urbano de la ciudad de Panamá en la actualidad. Es posible identificar cómo sectores del Casco Antiguo, Calidonia, Bella Vista y San Francisco corresponden a zonas de uso principalmente residencial-comercial. Los usos residenciales se encuentran en las zonas más alejadas en Don Bosco y Juan Díaz, correspondiendo con barrios de construcción más reciente. Carlos Gordón

Hace poco más de 100 años, en 1916, se produjo un cambio radical en la forma en que se construía una ciudad como Nueva York.

Ese año, la aparición de la primera norma de zonificación definió la arquitectura de los edificios, el uso de los espacios públicos y privados e incluso la distribución de las clases sociales y los grupos étnicos.

Aspectos como el hacinamiento, la contaminación y los riesgos a la vida y la salud que surgían de un ambiente caótico en el que se mezclaban fábricas, comercios y viviendas, llevaron a las autoridades a adoptar la zonificación como un instrumento para regular el crecimiento y las actividades en la ciudad.

El libro Urban Expansion with Respect to Technology, Building Law and Economy, escrito por el profesor Reinhard Baumeister, de la Universidad de Karlsruhe, Alemania, en 1876, sería el origen de la zonificación como propuesta para organizar el caos urbano que se venía generando con la industrialización. Esta idea sería implementada por primera vez en la ciudad de Frankfurt en 1891, que se consideraba como “un ejemplo vanguardista de la administración científica municipal” (Hirt, 2014).

“El propósito de desagregar una vasta área metropolitana en sectores geográficos bien definidos es el de facilitar los procesos de planificación y manejo del crecimiento. La sectorización permite a los planificadores familiarizarse con los problemas y las oportunidades de áreas reconocibles y homogéneas. Esto, a su vez, permite una mayor efectividad en el monitoreo y la evaluación del cambio, y en la preparación de planes y políticas más pertinentes”

MIVIOT

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS DEL PACÍFICO Y DEL ATLÁNTICO, AÑO 1997.

Las ciudades estadounidenses adoptarían esta innovación, cambiando algunos de los principios fundamentales del concepto alemán. Con la adaptación estadounidense, la zonificación pasó a ser el instrumento principal para la organización de la ciudad, donde en la visión alemana, era solo uno entre un paquete de instrumentos.

Mientras la versión alemana establecía controles al incremento del valor del suelo, como forma de viabilizar la construcción de viviendas social, en la visión estadounidense se promovía la ganancia privada a partir de la propiedad.

Quizás el cambio más importante respecto a la visión alemana de la zonificación fue la estricta segregación de usos que establecía la regulación estadounidense. Se consideraba que había ciertas ventajas en separar las viviendas del resto de uso, ventajas que incluían reducción de los accidentes de tráfico, menos incendios, espacios libres de contaminación de la industria, pero, sobre todo, un nuevo orden social, que “produciría hombres más cívicos y mejores comunidades” (Hirt, 2014).

La zonificación estadounidense incluyó además la idea de una jerarquía en la vivienda, siendo la vivienda individual el elemento de mayor importancia, mientras que los edificios de apartamentos representaban la alienación de aquel ser humano deseable por la sociedad. De esta forma, las normas de zonificación de las ciudades estadounidenses se diseñaron para separar de forma estricta la vivienda individual de todos los demás usos y de los edificios multifamiliares, dando forma así a los suburbios tal como los conocemos hoy.

Para los estadounidenses, era necesario proteger la vivienda unifamiliar del apartamento y de otros usos como fábricas y tiendas que, 'construidas indiscriminadamente', eran causantes de la destrucción de la salud, el confort y la seguridad de los barrios puramente residenciales.

Sección del plano de zonificación de la ciudad de Panamá publicado en 1965 por el IVU. En este se puede apreciar en letras rojas los distintos códigos de uso asignados para parte del corregimiento de San Francisco. Esta sería la primera norma de zonificación aprobada en el país. IVU, 1965.

En una época en la que Estados Unidos se embarcó en extensivos programas de vivienda social, a través de la construcción de bloques de edificios en los centros urbanos, el edificio de apartamentos se veía como una intrusión de la pobreza y de grupos raciales no deseables en áreas mayoritariamente blancas y de clase media.

Llegamos al istmo

En el caso de Panamá, la primera norma de zonificación aparece en 1965, 49 años después de haber sido aprobada la primera regulación de este tipo en Estados Unidos.

No hay un referente sobre el cómo, de dónde o por qué se decide generar esta normativa en la década de 1960 en Panamá, por lo que es difícil determinar en qué tradición se enmarca esta regulación.

Los cambios y evolución en el tiempo nos dejan entrever algunas similitudes con respecto a la regulación estadounidense en aspectos como la separación entre la vivienda unifamiliar, el resto de usos y la vivienda multifamiliar, que desde esta primera versión de nuestra regulación queda circunscrita al centro urbano que conocemos en la actualidad.

La normativa panameña ha reforzado la idea de la vivienda unifamiliar como elemento central en la generación de nuevo suelo urbano. Los elevados costes de la tierra en el centro urbano, la ausencia de estímulos para la densificación de áreas centrales que fueron concebidas originalmente como áreas residenciales y un modelo desregulado que incentiva la urbanización expansiva, son algunos de los factores que han colocado a la vivienda unifamiliar en el centro del problema urbano.

Cambios como la preeminencia que tomó la vivienda unifamiliar como forma de hacer ciudad, y posteriormente la aparición del automóvil, que facilitó llevar cada vez más lejos de los centros urbanos a la población, están en el origen de los problemas de congestión y segregación que enfrentan las ciudades en la actualidad.

Replantear este modelo en vista de los problemas originados y el avance en las tecnologías de la comunicación y la movilidad, será el reto para las ciudades durante el siglo XXI.