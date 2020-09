A partir de hoy, 14 de septiembre de 2020, Panamá se abre paso en la 'nueva normalidad' con el levantamiento de la restricción de movilidad por género.

Cientos de panameños, desde tempranas horas de la mañana, salieron a las calles. Algunos después de seis meses de estar confinados.

El pasado viernes 11 de septiembre, el Gobierno de Panamá publicó, mediante el Decreto Ejecutivo 1078, en Gaceta Oficial, que el Ministerio de Salud (Minsa) levantó algunas de las restricciones a la movilidad de las personas en Panamá.

El decreto establece que el "toque de queda" será desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. de lunes a sábado. El domingo, cuarentena total para las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Para las provincias de Bocas del Toro, Colón y Chiriquí, el "toque de queda" se mantiene de lunes a jueves de 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.; y los viernes se implementa la cuarentena total desde las 7:00 p.m. hasta el lunes a las 5:00 a.m.

La normativa, firmada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y el titular del Minsa, Luis Francisco Sucre, oficializa la eliminación de movilidad por género y también las próximas reaperturas coordinadas.

El 21 y 28 de septiembre se reactivarán las actividades deportivas y el comercio al por menor presencial, servicios profesionales pendientes por abrir, administrativos y gerenciales, hipódromo sin público, restaurantes y fondas presencial, y actividades al aire libre.

El 12 de octubre reiniciará la operación de la aviación comercial, la Lotería Nacional de Beneficencia, hoteles, moteles, sitios de hospedaje, actividades turísticas, lo que conllevaría al levantamiento del toque de queda del domingo.

Las autoridades señalaron que la ruta de apertura se mantendrá siempre que la crisis sanitaria mantenga un margen de letalidad del 3%, haya una disponibilidad de camas en sala del 20%, así como la disponibilidad de 15% en las unidades de cuidados intensivos y de cuidados respiratorios especiales, respectivamente.