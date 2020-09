Fiscalía acredita delito por blanqueo de capitales contra Carlos Duboy en el caso Odebrecht

La Fiscalía Anticorrupción indagó este viernes 11 de septiembre al tesorero del Partido Panameñista, Carlos Duboy, por el supuesto delito contra el patrimonio económico, o blanqueo de capitales, por haber recibido la suma de $150 mil de dos sociedades anónimas empleadas por la constructora Odebrecht para pagar sobornos a políticos y testaferros.

Carlos Duboy se desempeñó como ministro de Vivienda y gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Archivos | La Estrella de Panamá

Acudió a la fiscalía a las 9:30 de la mañana y fue recibido por la fiscal Tania Sterling, quien lo interrogó.

De acuerdo con la providencia de indagatoria, se encuentra plenamente acreditado el delito contra Duboy como resultado de las declaraciones entregadas por los exejecutivos de la constructora Odebrecht, André Rabello, Olivio Rodriguez y Luiz Eduardo Da Rocha, quienes identificaron pagos a la empresa Strategic Management Group (inscrita el 19 de octubre de 2006), cuyo representante legal es Carlos Duboy.

Una transferencia inicial proveniente de la cuenta Constructora Internacional del Sur ocurrió el 1 de octubre de 2008 por la suma de $50 mil.

Además, la compañía registró un segundo aporte, esta vez originado de las sociedad Klienfeld Services Ltd., por la suma de $99,852 el 30 de octubre de ese mismo año.

Los pagos ocurrieron mientras Duboy ostentó el cargo de subtesorero del Partido Panameñista 2006-2011, y luego de 2011 al 2019, como tesorero del colectivo.

La investigación de la fiscalía acredita que dos sociedades de la constructora, identificadas en la caja oscura, enviaron sobornos a funcionarios y testaferros, como Constructora Internacional del Sur y Klienfeld Services Ltd, desde donde se transfirió dinero ilícito a la cuenta de Duboy, en la cual aparece como beneficiario final.

En este mismo sentido, la fiscalía se percató de un manejo “cuestionable” de la misma, ya que los depósitos y transferencias superan los montos declarados en el perfil inicial, sin que exista sustento para estos. Se acredita que Strategic Management recibió dos transferencias de la caja 2 de Odebrecht, ya juzgada en Panamá tras un acuerdo de colaboración efectuado con el Ministerio Público en 2017. En dicha colaboración se hizo entrega de la orden de pagos ilícitos en la que aparece Duboy como titular. En ese orden de ideas, se recibió indagatoria del político por el supuesto delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. Providencia indagatoria fechada el 7 de septiembre del corriente.

La fiscalía acreditó que la constructora creó sociedades anónimas para transferir recursos financieros procedentes de actividades relacionadas con sobornos a funcionarios en diferentes jurisdicciones. Para ello se valió de las sociedades Klienfeld Services Ltd, Innovation Research Engineering and Development Ltd, Trident Inter Trading Ltd y Aeon Gruop Inc, todas ubicadas en Antigua.

Dichos pagos tenían un fin muy claro: lograr ventaja indebida de la empresa para obtener y retener negocios con los gobiernos de turno. Así lo desvelaron los exejecutivos mencionados, colaboradores de más alto rango vinculados al Departamento de Operaciones Estructurales. Eran coimas, dijeron, las cuales iban dirigidas a proyectos estatales en los que licitaría la empresa Odebrecht.

La sociedad anónima de Duboy fue inscrita por la firma Acosta, Fábrega, Vásquez y Asociados, cuya actividad supuestamente era la capacitación de empresas, y asesoría en administración de las mismas.