'Esperamos seguir apoyando a la gente con nuestra música'

Dimas Rodríguez, desde que era un adolescente soñó con ser miembro de la Banda Republicana. Pero nunca se imaginó que le tocaría dirigir la emblemática agrupación musical más importante del país y menos en medio de una pandemia.

Como miembro de la agrupación ha vivido momentos importantes, pero ninguno como la visita del papa Francisco a Panamá, y el día en que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le quitó la batuta para dirigir la agrupación musical.

En 2020, la histórica banda cumple 153 años. Pero por las restricciones impuestas para reducir los contagios del virus, este año sus notas musicales no armonizarán los tradicionales desfiles del mes de noviembre. En su lugar, se escucharían videos grabados en conjunto con estudiantes de diferentes escuelas y de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la tradicional Marcha a la Bandera y Marcha a Panamá Solidaria, un compendio de temas patrióticos panameños tocados al estilo tamborera, que busca recompensar la labor de los miembros del sector Salud y de las personas que se han sumado a luchar contra el virus.

En medio de la pandemia, cuando la música lucha para alentar el corazón de un país afligido por la pandemia, la banda se propone grabar el himno nacional de Panamá.

¿Cómo llegó a la dirección de la Banda Republicana?

Yo empecé muy jovencito en la banda. Ya voy a cumplir 28 años de pertenecer a la agrupación musical. Hace seis años se retiró el antiguo director. Entonces, para escoger a quien dirigiría la banda se hizo un consenso y para mi sorpresa quedé como director.

¿Es músico de carrera?

Sí. También he sido fundador de bandas institucionales como la del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). En realidad, a mí me gusta hablar es de la banda. Soy muy malo para hablar acerca de mí. Lo que sí puedo decir es que me siento orgulloso de ser parte de la banda. Yo creo mucho en las bandas escolares, en darles oportunidad a las nuevas generaciones, porque mis inicios fueron allí. Para entonces mi norte era ser miembro de la Banda Republicana porque ese era el top del músico. Lograrlo ha sido un sueño, que llenó mi vida. Yo amo mi carrera y esta organización.

¿Qué anécdotas de esas más de dos décadas en la organización puede usted contar?

Hay dos experiencias que me han llenado mucho: la llegada del papa Francisco. Nunca esperé verlo tan cerca y saludarlo por lo menos de lejos y, lo mejor, interpretarle música. ¡Eso fue muy emocionante!

La otra experiencia ocurrió durante una cumbre de presidentes realizada en Panamá. Allí se me acercó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quítarme la batuta para dirigir la banda. Esos fueron mis cinco minutos de trayectoria mundial, porque todo el mundo vio que estaba al lado del presidente [Maduro], que estaba dirigiendo la banda de Panamá (ríe a carcajadas). Eso fue muy gracioso.

¿Qué significa la Banda Republicana para los panameños?

Representa la identidad del pueblo, la alegría y la motivación. Creo que es una institución histórica que ha venido acompañándonos desde los inicios de la república, incluso desde un poco antes, desde 1867. La Banda Republicana ha tenido muchísimos nombres, como siete. Entre ellos, Banda de la Guardia Nacional, Banda de la Guardia del Estado Soberano de Panamá, Banda Departamental, Banda del Ejército y Banda de la Columna. Cuando se registra esa situación histórica, tan importante y trascendental en el país, en 1903, era director Santos Jorge, compositor de la música del himno nacional de Panamá, se percibió que el nombre no se ajustaba a la situación política y se toma la decisión de cambiarlo a Banda Republicana. Desde entonces hasta nuestros días se mantiene ese nombre.

¿Cómo ha hecho la agrupación musical para mantenerse activa en medio de una pandemia?

Ha sido bien difícil. Nos hemos tenido que reinventar, sobre todo en la parte técnica porque no manejábamos mucho la tecnología. Pero nos hemos tenido que acoplar y determinar los programas viables para seguir laborando musicalmente, porque nos gusta compartir nuestra música. Nos sentíamos muy incómodos sin poder hacer nada. La pandemia nos ha obligado a escudriñar más en el campo tecnológico y nos ha llevado a organizarnos para hacer ensayos virtuales con la Banda Republicana.

“Esperamos que nos mantengamos unidos, que sigamos apoyándonos mutuamente, que seamos un Panamá verdaderamente solidario”

Los ensayos virtuales han sido clave para seguir montando obras musicales. Hemos realizado videos a los que hemos denominado retretas de antaño virtuales. Mensualmente hacemos uno. Hoy, las orquestas más importantes del mundo están trabajando con el sistema virtual. En nuestro caso, hemos hecho grabaciones con teléfonos móviles.

Imagino que no ha sido complicado hacer música desde casa.

Ha sido difícil porque siempre hay una mascota en casa o un carro que pasa vendiendo frutas. Créame que ha sido toda una nueva experiencia hacer las grabaciones virtuales.

¿Cuántos integrantes integran la banda?

Actualmente son 48 músicos, un subdirector y mi persona, el director. Somos 50 artistas de la Banda Republicana.

¿Qué proyectos tiene la banda?

Vamos a dividirlos en dos partes: en la administrativa, la banda no tiene página web oficial. Nosotros tenemos redes sociales de carácter informativo solamente. La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney, autorizó a crear la página de la Banda Republicana, en donde aparecerá la reseña histórica, audios de temas panameños, algunas partituras musicales para los estudiantes que desean tocar alguna marcha patriótica. Es importante lograr la página web para tener una comunicación más directa con otras instituciones musicales del mundo. La verdad, hay un montón de proyectos.

Entonces, ¿ustedes intentan digitalizar las partituras?

Este año, la banda cumple 153 años de existencia y la idea es hacer un video en el que no solo participen miembros de la Banda Republicana. También buscamos darles oportunidad a estudiantes, a esa generación de muchachos que vienen de las bandas escolares para que participen de un video patriótico. Van a ser 153 estudiantes de diferentes escuelas, de todas las provincias, que están en proceso de grabar sus videos y audios, y a los que se les está dando seguimiento. El coro polifónico está terminando de grabar la parte vocal de la marcha patriótica Alberto Galimani. Mientras que la Banda Republicana va a grabar el audio completo de la marcha Bandera Panameña, una letra muy linda en donde nos acompaña por segunda ocasión el coro polifónico. También vamos a hacer la grabación oficial del himno nacional de Panamá en versión banda. Esta semana vamos a estar trabajando con el himno y la marcha Panamá Solidaria.

¿Qué tenemos para el mes de la patria, noviembre?

Vamos a tener una reunión para ver las posibilidades de realizar una actividad presencial en el Teatro Nacional, sin público, que pueda ser transmitida por televisión y radio, de un repertorio panameño. De igual manera queremos hacer un homenaje a las personas que han colaborado en la pandemia. Mandamos a hacer una marcha denominada marcha Panamá Solidaria, muy bonita, que es un compendio de temas patrióticos panameños, tipo tamborera.

¿Cómo nació esa idea?

Estábamos trabajando en la confección de las bolsas con comida para los más necesitados y vimos cómo las personas trabajaban arduamente y sentimos la necesidad de hacerles un reconocimiento.

¿Qué espera la agrupación de la sociedad?

Esperamos que nos mantengamos unidos, que sigamos apoyándonos mutuamente, que seamos un Panamá verdaderamente solidario. Nosotros estamos tratando de darles algunos minutos de aliento con nuestra música. Recuerden que la Banda Republicana emergió del pueblo.

¿Nos puede contar un poco esa historia de la banda?

En los inicios de la banda no había músicos en el país. Los primeros salieron de la Banda Republicana: 20 músicos, que salieron de las calles, del pueblo, empezaron a hacer sus cursos. Por eso, siempre hemos dicho que la Banda Republicana es del pueblo. Así que esperamos seguir acuerpando y apoyando a nuestra gente.

¿Qué transmite la banda en sus canciones?

Nuestro sentir patriótico, nuestro amor a la patria. En una institución histórica que estuvo en la inauguración del 'Elefante blanco, el hospital Santo Tomás', con el maestro Alberto Galimani, abuelo del expresidente Guilermo Endara, y en otras actividades.

PERFIL DEL ENTREVISTADO

Tiene más de dos décadas de pertenecer a la Banda Republicana

Nombre completo: Dimas Rodríguez V.

Nacimiento: Mayo de 1968

Ocupación: Músico

Creencias religiosas: Católico

Cónyuge: Soltero

Resumen de su carrera: Empezó su formación en el Conservatorio Nacional de música Narciso Garay, Universidad de Panamá en la Facultad de Bellas Artes; también ha tomado y participado de diversos cursos, seminarios y diplomados con el Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Cultura (Inac), la Asociación Nacional de Conciertos, Embajada de Estados Unidos, empresas musicales como Yamaha y CONN Selmer