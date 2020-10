Tribunal de Apelaciones decidirá caso Pinchazos en noviembre

El próximo 20 de noviembre el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, conformados por los magistrados Diego Fernández, Yiles Pittí y Donaji Arosemena, pondrá punto final al caso de pinchazos telefónicos en el que resultó no culpable el expresidente Ricardo Martinelli, luego del fallo del primer tribunal de juicio.

El Tribunal de Apelaciones decidirá si ratifica el primer veredicto de no culpable, o si acoge el recurso de los querellantes, anula lo actuado y llama a un nuevo juicio por el caso. En ese escenario, todo volvería a empezar.

La audiencia se efectuó ayer de forma virtual y en ella cada parte contó con 20 minutos para sustentar los recursos que había presentado previamente, o para rebatirlos, siendo fieles al escrito y sin traer a la palestra nuevos elementos.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Ricauter González, por parte de la defensa técnica particular participó el licenciado Sidney Sittón, en representación del exmandatario. Mientras que la querella la ejerció el licenciado David Cuevas, en representación del Consorcio de Asesores Legales de Panamá, apoderado de Rosendo Rivera y Juan Carlos Navarro. Además, participó el abogado Jovani Jaramillo, en representación del periodista Rubén Darío Polanco.

Cuevas solicitó al tribunal que admita el recurso de anulación y se realice un nuevo juicio. El argumento se basó, principalmente, en que el tribunal no valoró de forma adecuada tanto el testimonio del testigo protegido, Ismael Pittí, como el de los querellantes, y las evidencias presentadas. Entre estas últimas citaron los cuadernillos que contenían las transcripciones de las intervenciones telefónicas, al igual que alegaron que los jueces tampoco dieron crédito a las pruebas, como los móviles de las víctimas porque no se hizo un peritaje, a pesar de las declaraciones de las víctimas que manifestaron que se habían pinchado sus teléfonos.

Cabe señalar que el trabajo del tribunal no es hacer una revaloración de las evidencias, sino juzgar en sana crítica sobre lo actuado.

“Restaron valor probatorio a los testimonios de las víctimas. También argumentamos sobre el informe de auditoría de la Contraloría General al que restaron valor probatorio porque supuestamente no menciona a Martinelli”, indicó Cuevas a La Estrella de Panamá.

Las magistradas estaban pendientes de los argumentos, revisaron la información y escucharon atentamente cada uno de los argumentos.

Por su parte, Sittón atacó el recurso presentado por la contraparte en cuanto a la forma. Dijo que carecía de la técnica específica que se estila en este tipo de escritos. “Ellos (la querella) no entraron a determinar qué puntos específicamente no habían sido correctamente valorados por parte del tribunal. Argumentaron sobre los cuadernillos, los testigos, pero no especificaron qué parte de cada una de las pruebas fue la que no se valoró”, indicó el abogado Alfredo Vallarino, integrante del equipo legal de Martinelli.

Según el jurista, la querella intentó explicar el testimonio del testigo protegido y que los testimonios de las víctimas concordaban con las evidencias mostradas durante el juicio sobre los seguimientos y las escuchas de las que fueron violados en su intimidad.

“La defensa rebatió que nunca la tomaron en cuenta cuando se efectuó la prueba a los correos electrónicos que supuestamente interceptó el expresidente. También recordó que no hubo cadena de custodia en las evidencias que presentó la fiscalía”, añadió Vallarino, quien atendió la audiencia que empezó a las 9:15 de la mañana y terminó dos horas después.

Los magistrados se acogieron al plazo judicial que establece el artículo 144 del Código Procesal Penal, para emitir la decisión. Los jueces deben analizar más de 115 folios y revisar la sentencia y el audio del juicio oral, por lo cual se fijó la fecha indicada a las 3:00 p.m.

Con ello se pondrá punto final a uno de los juicios más emblemáticos del país, que inició con la petición de extradición de Martinelli de Estados Unidos a Panamá, a través de la Corte Suprema de Justicia en junio de 2017. Para esa fecha, el expresidente gozaba de la condición de diputado del Parlamento Centroamericano, por lo que el proceso debía llevarlo la Corte. Posteriormente, en junio de 2018, al ser extraditado a Panamá y después de permanecer un año en la prisión del Distrito de Miami, Florida, Estados Unidos, Martinelli renunció al cargo de diputado en el Parlamento y el caso pasó a la justicia ordinaria donde se desarrolló el juicio de fondo, no sin antes avalar la etapa intermedia que había realizado la Corte.

El proceso duró más de un año, cargado de altibajos para cada una de las partes.

En agosto de 2019, los jueces Roberto Tejeira, Arleen Caballero y Raúl Vergara de forma unánime declararon no culpable de espionaje a Martinelli. La decisión fue apelada por la fiscalía y los querellantes, lo que derivó –luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia donde se interpuso el recurso de anulación– en la audiencia de ayer.