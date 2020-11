Minsa pide no 'relajar' las medidas de bioseguridad en fiestas patrias para evitar un rebrote en diciembre

Con el inicio del mes de la patria y la aproximación de las fiestas de fin de año, la directora de la región de Salud de San Miguelito, Yaritzel Ríos, reiteró a la población a mantener la burbuja familiar y no "relajar" las medidas de bioseguridad para no echar para atrás, tener un rebrote y estar encerrados en diciembre.

La alta funcionaria del Minsa destacó que "es muy importante siempre estar en su burbuja familiar" debido a que hay muchas personas que son asintomáticas y que pueden contagiar el virus.

Pero, "la burbuja familiar son las que viven bajo el mismo techo. No pertenece el vecino, primo o tío que también es familiar, pero no vive contigo", afirmó Ríos en declaraciones a Televisora Nacional en el marco de la celebración hoy, del día de los difuntos.

Precisó que alrededor del 30% de los pacientes con covid-19 son "asintomáticos", que pueden estar contagiando el virus sin darse cuenta. "No sabemos quién tiene el virus y quién no, por lo que tenemos que tratar a todos como si lo tuvieran. Así que tenemos que cuidarnos", expresó.

Reiteró que las "fiestas no están permitidas, ya que en estos festejos hay un momento de relajación, y es donde puede haber el riesgo de contagio, así que cada quien debe cuidarse. Tenemos que cumplir todas las medidas de bioseguridad si queremos que se sigan abriendo más actividades".

Sobre las posibilidades de un rebrote, dijo que los casos han ido aumentando poco, pero sí se está dando, por lo que exhortó a la población cuidarse porque tenemos que convivir con el virus.

Destacó que el virus está aquí y a pesar de que se han reaperturado las actividades no quiere decir que el virus se ha ido, solo han bajado los niveles de contagios y gracias a los indicadores se pudieron hacer estas reaperturas de actividades, pero se necesita continuar con todas las medidas de bioseguridad hasta que venga la vacuna.

"Tenemos que acostumbrarnos al uso de mascarilla cada vez que salimos de casa, al lavado constante de manos, al distanciamiento físico para no echar para atrás y no tener un rebrote y no tener que estar encerrados en diciembre", subrayó.

Visita a los cementerios

Ríos dijo que el Ministerio de Salud está vigilante de que las personas que acudan a los diferentes cementerios del país a visitar a sus familiares fallecidos cumplan todos los protocolos de bioseguridad establecidos.

Dentro de estas medidas que se están tomando al ingresar está la toma de temperatura, la colocación de gel alcoholado, distanciamiento social y el control de la cantidad de personas que ingresen a estos lugares.

Además, se recomienda no llevar a estos lugares de aglomeración a adultos mayores ni niños ni mujeres embarazadas porque son las personas que se pueden complicar con el virus de la covid-19.

Y a todos los ciudadanos cumplir con las medidas de bioseguridad, siempre tener la mascarilla bien colocada, lavado de mano constantemente, llevar su gel alcoholado y el distanciamiento físico.

Respecto a las pruebas de hisopados, dijo que los equipos de respuesta rápida seguirán haciendo los hisopados. El centro de Salud de Torrijos Carter y Amelia Denis de Icaza, por ejemplo, estarán abiertos hasta las 11:00 p.m.

"No podemos bajar la guardia así que estos días festivos de igual manera tenemos que trabajar. Igual se estarán haciendo los hisopados, los equipos de respuesta rápida también están haciendo barrido en este sector del país, los días 3, 4 y 5", añadió.