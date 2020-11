Gobierno restringirá el turismo en Guna Yala si continúa repunte de covid-19 en la zona

Si la cifra de casos positivos por covid-19 continúa aumentado en Guna Yala se restringirá la actividad turística en la zona, así lo dio a conocer el ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre.

En declaraciones a Telemetro Reporta el titular de la cartera de salud afirmó que “si este problema sigue creciendo puede afectar al resto del país porque ellos están entrando y saliendo de Guna Yala… personas que son positivas las estamos detectando acá, pero viven en Guna Yala”.

Según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) del desglose de corregimientos con más de 10 casos para el 10 de noviembre de 2020, Nargadá (Guna Yala) encabeza el listado con 72 casos.

"La provincia de Darién, que ha aumentado un poco también en casos, está muy preocupada por la cercanía con Guna Yala", señaló el ministro de Salud.

"Ya nos reunimos con las autoridades", agrega Sucre, "le dimos la voz de alerta. Hay lugares en Guna Yala que tienen muy buena cifra epidemiológica, donde se están aplicando las normas de bioseguridad, sin embargo, hay áreas donde se rehúsan por una cuestión de cultura... No les extrañe que en los próximos días de no lograr la participación y el apoyo de la comunidad guna nosotros tengamos que tomar decisiones".

Según el ministro de Salud, "un grupo de maestros está diciendo que si no guardan las normas no van a ir a dar clases". "Nos reunimos con el equipo de salud y también nos están pidiendo que si esas personas no guardan las normas de bioseguridad no quieren ir a atenderlos porque lógicamente se sobreexponen a una situación muy difícil", dijo Sucre.

"Guna Yala es un área que vive del turismo. Si siguen aumentado los casos - de covid-19- vamos a tener que restringir el turismo y esto les va afectar. Necesitamos la participación de las autoridades culturales, políticas y tradicionales", enfatizó el titular de la cartera de salud.