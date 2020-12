Anularán bono solidario a persona que incumplan normas de bioseguridad

La medida se da en medio del repunte de nuevos casos positivos en el país y se hará valer a nivel nacional, independientemente de que haya o no medidas restrictivas de movilidad

"Toda persona que sea sorprendida irrumpiendo la normativa (de prevención contra la covid-19) a nivel nacional, además de la sanción correspondiente por el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de anular el pago del bono solidario a la fecha siguiente de su infracción".

Así lo advirtió el ministro de Salud Luis Sucre, en medio del repunte de casos positivos de covid-19 registrados en las últimas semanas en el país. Solo ayer el Minsa reportó unos 1,505 casos positivos nuevos del virus, 19 defunciones y una letalidad del 1.9%.

Por su parte, la directora nacional del Ministerio de Salud, Nadja Porcell, dijo que la medida se hará valer a nivel nacional, independientemente de que haya o no medidas restrictivas de movilidad.

Precisó que toda persona que sea positiva y que esté infringiendo las normas de bioseguridad exigidas por el Minsa y esté haciendo valer su bono, se le le va a "suspender" este beneficio.

"Independientemente de que en mi provincia, corregimiento o distrito no haya restricciones de movilidad, no quiere decir que yo puedo salir a la calle", sostuvo Porcell.

En la conferencia, Sucre también anunció nuevas medidas drásticas para la provincia de Panamá Oeste, a partir del próximo 4 de diciembre, después de haber evaluado un incremento del RT o aumento de casos positivos de covid-19.

La decisión se tomó, según Sucre, luego de que en las últimas semanas han circulado por las distintas redes sociales y medios de comunicación imágenes realmente preocupantes en donde la policía nacional y la fuerza de tarea conjunta ha tenido dificultad para mantener el orden público en esta provincia.

Porcell, por su lado, explicó que la restricción movilidad se hizo por solicitud de las autoridades locales y la misma comunidad en Panamá Oeste, que han pedido al ministro que se haga algo al respecto frente a la situación que ha estado ocurriendo.

Indicó que el Minsa está incrementado el rango de las pruebas, haciendo las PCR, haciendo las trazabilidad y llevándole no solo las bolsa sino también trazando cada contacto buscando hasta el último posible caso, yendo a esas viviendas, pero “de nada vale que estemos en la calle si las personas insisten en no resguardar las normativas de bioseguridad”.

Hay que comprender que “en definitiva las normativas de bioseguridad no es para resguardar al Ministerio ni a ningún organismo del Estado, la normativa de bioseguridad es para usted que nos está escuchando”, afirmó Porcell.

La directora nacional del Minsa, explicó que los escenarios donde ocurre la mayor cantidad de contagios cuando se relajan las medidas de bioseguridad exigidas por el Minsa en las visitas a cualquier lugar del país, los comedores en las empresas y en las instituciones, los parking, fiestas familiares y en el transporte.

“Es estos momentos tenemos transmisión comunitaria pero también tenemos ese estilo de contagios de conglomerado. Yo voy a una fiesta familiar, (por ejemplo) yo no sabía que estaba contagiado, me quito la mascarilla, como tomo, estoy con mis familiares y me regreso a mi casa. En ese lugar donde hubo la fiesta, entonces se producen los casos”, advirtió Porcell.

Como parte de las nuevas medidas restrictivas para Panamá Oeste se decretó un toque de queda de 9:00 p.m a 5:00 a.m. y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas o ley seca.

Sucre insistió a la población en que “necesitamos un buen comportamiento de parte de todos. La gran mayoría los está haciendo bien. Sigamos haciendo las cosas de la mejor manera por el bien de todo y por Panamá”.