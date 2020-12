20 de diciembre: el insatisfecho duelo nacional

El gobierno declaró como el año anterior, el 20 de diciembre día de duelo nacional, en conmemoración a los 31 años de la invasión militar del ejército de Estados Unidos a Panamá.

“La resolución ordena izar la bandera nacional a media asta, sin el cierre obligatorio de las oficinas públicas ni privadas”, enfatizó el Gabinete en un comunicado.

Trinidad Ayola, presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de diciembre, destacó que como este año, el 20 de diciembre “cae domingo” el sector público permanecerá inactivo.

“Entendemos que este año, cuando la economía ha sido golpeada por la pandemia, no se desee castigar a los empresarios que han sido directamente afectados. Nos solidarizaremos con este sector importante, pero esperaremos reciprocidad al momento que superemos esta crisis para que pongan su cuota de sacrificio por la patria y que no se opongan a la declaración del día de duelo nacional por medio de una ley y no de un decreto que queda a discreción del presidente de turno”, señaló Ayola.

Por su parte, Olmedo Beluche sostiene que la decisión del Ejecutivo de declarar duelo nacional, sin cumplir las reglas del Código de Trabajo, “muestra la inconsistencia del gobierno de Cortizo”.

“Históricamente los familiares de los caídos, y los que denunciamos la violación de los derechos humanos, exigimos un duelo nacional de reflexión nacional que se resalte como el 9 de enero”, señaló Beluche.

En la Asamblea Nacional hay un proyecto de ley, en primer debate, para que se declare el 20 de diciembre de diciembre como duelo nacional y se reforme el Código de Trabajo para que se incluya como duelo nacional.

“Resulta necesario dirigir todos nuestros esfuerzos a generar la dignificación de la fecha. rescatando del olvido un hecho de tal magnitud que tiñó de sangre, lágrimas y luto a miles de familias a lo largo del país. Hablo de los centenares de víctimas de El Chorrillo, también por los panameños de San Miguelito, Tocumen, Panamá Viejo. Río Hato, Colón, e incluso chiricanos, ya que hasta esta distante provincia se mancilló la patria”, señala la exposición de motivos del proyecto de ley que presentó la diputada suplente Walkiria Chandler.

La invasión estadounidense de Panamá en 1989, denominada Operación Causa Justa, se realizó durante la administración del presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, en las provincias de Panamá y Colón.

La acción militar se llevó a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990, con el propósito de capturar a Manuel Antonio Noriega y desmantelar a las Fuerzas de Defensa de Panamá.