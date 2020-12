Protestan en Isla Colón por cierre de playas, temen que sector turismo quiebre del todo

Este viernes en isla Colón, distrito de Bocas del Toro, en la provincia de igual nombre, más de 236 pequeños y medianos empresarios organizaron una marcha pacífica para que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, presente una solución ante el cierre de las playas, ya que la economía de la isla depende del turismo de playa.

Estos aseguran estar casi en quiebra, no solo por el prolongado confinamiento con pandemia, sino también tras el derrumbe de la carretera por el huracán Eta.

"Las autoridades han armado un show, pues hablaron de préstamos y apoyos de la Ampyme, pero no han llegado, no están, nadie los ha visto" Manuel Sanjur, empresario

Los empresarios sugieren que en el área se le practique a todo visitante nacional y extranjero le prueba de PCR, con 48 horas de anticipación, pues el distrito de Bocas del Toro cuentan con una baja incidencia de casos covid-19.

Para Manuel Sanjur, quien administra una fumigadora, así como botes, la situación es triste y preocupante. "Las decisiones que toman las autoridades del país, nunca han sido pensadas, ni midiendo el impacto negativo que estás generan en isla donde el 98% de la población se dedica al turismo y vive del mar", dijo el empresario que confirmó que los isleños han sigo todas las indicaciones de las autoridades en temas de bioseguridad.

"Nosotros hemos tenido una resistencia milagrosa. Cerramos nuestros negocios por la pandemia, muchos empeñamos lo poco que tenemos para reactivarnos tras el derrumbe de la carretera por Eta y a cinco días de la apertura ha surgido la orden de cierre de las playas, no aguantamos más", detalló.

Según el empresario, Bocas del Toro fue el último distrito donde el Ministerio de Salud reportó casos de covid-19 y, actualmente, sigue entre los más bajos en contagio y el mínimo de decesos.

"La mayoría de los empresarios somos la misma gente del pueblo, no estamos generando ingresos y aquí las autoridades han armado un show, pues hablaron de préstamos y apoyos de la Ampyme, pero no han llegado, no están, nadie los ha visto".

Sanjur indicó que "estamos abandonados y no nos toman en cuenta, pues las autoridades locales han hecho su parte de pedir flexibilización al ser un sitio que depende del turismo y del mar, demostrando que nuestra realidad no es la misma que la del resto de Panamá", acotó