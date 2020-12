'Consejo Consultivo no fue informado sobre la contratación de cubanos', Mendoza

El decano de la Facultad de Medicina, Enrique Mendoza, renunció al Consejo Consultivo por su desacuerdo con la contratación de médicos especialistas extranjeros que serán incorporados por un periodo de tres meses a la atención de pacientes Covid-19 en Panamá.

Mendoza dijo que este miércoles en la reunión del Consejo Consultivo en la que participó, no se informó nada sobre la contratación de estos especialistas. Lo más grave, a su criterio, es que las hojas de vida de los 220 especialistas que arribaron al país procedentes de Cuba este miércoles, no han pasado por el tamiz del Consejo Técnico, que debe validar sus créditos acompañados de una serie de documentos tal como reza en la ley de 2013. El decano se pregunta, por qué el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, autorizó la contratación de los especialistas sin cumplir con la ley, cuando la idea de incluir especialistas extranjeros se ha planteado desde julio de este año.

"El quinto artículo de la ley 89 de 2013, señala que no se podrá hacer contratación en grupo, sino que deben ser contratos individuales. Si se menciona desde julio, han pasado cinco meses, ¿por qué se ha hecho esto a la brava sin respetar las leyes?", se pregunta el decano.

"El aspecto de la nacionalidad no tiene importancia, estos médicos estarán trabajando en los hospitales, pero ¿quién ha revisado la formación o las competencias que tienen estos médicos?, no se porque el ministro tomó las decisiones sin respetar las leyes", añadió Mendoza a La Estrella de Panamá.

Según el decano, hasta el momento el Consejo Técnico no ha revisado la hoja de vida de ninguno de los recién llegados especialistas.

La primera brigada de 220 especialistas cubanos aterrizó en Panamá este miércoles ante el agotamiento y la falta del personal especializado a nivel nacional y la avalancha de nuevos casos positivos que han obligado al Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social a expandir la capacidad hospitalaria en un 36%.

El trato, de acuerdo al asesor del Minsa Francisco Sánchez Cárdenas, contempla el pago directo a los médicos cubanos. En una nota a la que tuvo acceso este medio, se lee que Cuba asignará a Panamá 10 equipos médicos sanitarios integrados por profesionales de la salud el cual tendrá un costo en euros de 482,710, lo que se traduce al cambio en dólares de 591,197. Mensualmente equivale a un salario de aproximadamente $2,687 para cada especialista, que es similar al salario de los médicos nacionales.

Mendoza explicó, en entrevista previa, a La Estrella de Panamá que un total de 400 médicos generales panameños están listos para ocupar las plazas faltantes, pero hasta el momento el ministro no ha firmado la resolución que incorpora a los médicos generales. "Tenemos para empezar en enero 100 médicos generales y en febrero otros 200 médicos, pero hasta la fecha el ministro de salud no ha firmado la resolución de incorporación de estos médicos, para poder hacer esto tiene que firmar y hacer los ajustes presupuestales", indicó Mendoza.

"Hay que trabajar en equipo, yo también he propuesto varias cosas, pero eso no significa que voy a renunciar si no se acogen", manifestó Sánchez Cárdenas, quien añadió que los cientos de médicos nacionales no pueden suplantar a los intensivistas que recibe Panamá . Entre las especialidades contratadas hay neumólogos, epidemiólogos, enfermeras especialistas en terapia pulmonar, entre otras. Cárdenas indicó que dos equipos serán asignados al Hospital Santo Tomás y otros a diferentes partes del país como Chorrera, Veraguas, Chiriquí y Colón.

No obstante, Mendoza expone en su carta de renuncia que "no se debe permitir el ejercicio de la medicina a ciudadanos extranjeros que no cumplan con las leyes de la República". Añade que existen mecanismos legales y académicos que permiten garantizar los conocimientos y las competencias de los profesionales de la salud que tienen la responsabilidad de cuidar la vida de los istmeños. "Para mí no es posible aceptar que un daño colateral de la pandemia viral sea la ignorancia y la destrucción de esos mecanismos", describe en la nota.

Panamá adelantó con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la contratación de médicos de otras nacionalidades. En total serán de 300 a 350 especialistas (incluyendo los cubanos) que se esperan de países como Estados Unidos, Colombia, México, Venezuela, y un par de Europa, según el asesor del Minsa.

Aunado a lo anterior, Mendoza está en desacuerdo con la dinámica que se ha seguido en el Minsa a partir de noviembre y diciembre en relación con la pandemia. "Desde el 6 de noviembre notamos la reaceleración de la pandemia y hemos estado insistiendo en medidas de mitigación más efectivas. He hablado de una especie de inercia política, un concepto que resume la falta de acción para resolver los problemas de salud del país por ausencia de liderazgo, debido a la presencia de factores de presión económica y financiera y la sociedad no juega un papel proactivo en la defensa de su salud", indicó el decano.

Por otro lado, Sánchez Cárdenas indicó que 450 mil dosis de la vacuna Pfizer llegarán a Panamá a finales de enero.

En un principio, el Minsa había informado que recibirían el cargamento en el primer trimestre de 2021, sin embargo, un reciente anuncio adelanta la fecha para mediados de enero próximo. La carrera por las vacunas se aceleró luego de que el vecino Costa Rica recibió este miércoles 23 de diciembre el primer embarque de 10 mil dosis, de una primera fase de 450 mil vacunas.

"La cancillería está presionando para que lleguen antes. Hay un trato para una fecha de entrega pero si quieres que te la entregue antes presionas", dijo Sánchez Cárdenas.