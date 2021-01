Expresidente Martinelli denuncia penalmente a magistrada María Eugenia López de Arias

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli presentó ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, una denuncia penal contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López de Arias, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y contra la administración de justicia.

Según Martinelli la magistrada habría presuntamente influido en la alteración del calendario de audiencias, tras anunciarse que el nuevo el juicio oral en su contra por la supuesta comisión de los delitos de espionajes telefónico fuera fijado para el 22 de junio de 2021, en la Sala 1 de la Oficina del Primer Distrito Judicial de Panamá. La fecha fue fijada por la Segunda Oficina Judicial.

La denuncia, según el ex mandatario se da debido a que supuestamente la magistrada tiene una enemistad manifiesta con él y por presuntamente haber interferido en la justicia al emitir comentarios en distintos lugares en contra suya. “Según denuncias que están plasmadas en el expediente, ella alteró el calendario de las audiencias”, afirmó Martinelli.

Alega que la justicia sigue manejándose de manera selectiva, tras indicar que estos días en medio de la pandemia de covid-19 si una persona va al Sistema Penal Acusatorio le dan una audiencia para el 2023; sin embargo, señala que a él lo tratan distinto.

“Nunca fui imputado ni acusado, fui absuelto y me volvieron a armar un juicio. Aquí sencillamente conforme abusen de los derechos míos, que son los derechos de todos, hay una justicia para mí y otra para todos los demás. Aquí no va haber inversión y vamos a seguir siendo pobres, este país no va para ningún lado conforme haya una justicia selectiva que practican magistradas como éstas”, precisó el ex gobernante.

El 20 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Apelaciones anuló la sentencia de “no culpable” a favor de Martinelli, y ordenó celebrar un nuevo juicio, con las mismas pruebas validadas por el entonces magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía.

El 9 de agosto de 2019, un panel de tres jueces había declarado “no culpable” al expresidente.