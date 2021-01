Miguel Mayo, doctor y exministro de Salud de Panamá, habla del Programa Ampliado de Inmunización, que tiene más de 23 vacunas y es uno de los más completos en la región. Confía en el sistema de vacunación de Panamá y explica que para lograr la inmunidad de rebaño se necesita al 70% de la población vacunada.

El doctor Mayo sostiene que Panamá logrará vacunar a toda su población en el mes de octubre y recomienda la utilización de mascarilla para la protección contra el virus.

¿Cómo funciona el sistema de vacunación de Panamá?

La población debe confiar en el sistema de vacunación de Panamá. El sistema que se llama Programa Ampliado de Inmunización (PAI), ha superado elecciones, porque es un programa de política de Estado, que cada Gobierno debe poner más vacunas. Hoy en día el PAI tiene 23 vacunas, que protegen contra enfermedades. Es el programa de vacunación más completo de las Américas y uno de los más completos del mundo.

¿Se suma la vacuna contra la covid-19 al PAI?

La vacuna contra la covid-19 aún no entra aún al PAI. Hay más vacunas en Panamá, pero el PAI consta de 23 vacunas establecidas, que son gratuitas y que el sistema siempre las suministra. Hay vacunas, por ejemplo, contra la meningitis o neumococo que son especiales que no están dentro del PAI, pero el Ministerio de Salud las tiene y las pone, pero no a todas las personas. Por supuesto, cuando la vacuna contra la covid-19 entre al PAI, será una vacuna que se va a poner todos los días en los centros de salud. Este es un programa completo que incluye a Estados Unidos.

No conozco ningún sistema que tenga más vacunas que este en Panamá, pero por temor a equivocarme, digo que es el más completo. Las vacunas son gratuitas y siempre he dicho que es la estrategia de política más democrática que existe, porque la vacuna que se le pone al más adinerado en este país, es la misma que se le pone a la persona con menos beneficios.

¿Cómo funciona el sistema?

Tiene muchas vacunas, que incluyen niños, adultos, embarazadas y adultos mayores. Además, pacientes que tienen una enfermedad. Hay múltiples tipos de vacunas y no son solo para los niños. El Ministerio de Salud compra las vacunas a través de un programa que se llama Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que le compran a todos los países de América. Ellos (la OPS) compran las vacunas, garantizan la calidad de las mismas y las distribuyen a los diferentes países. En Panamá, cuando la vacuna llega se adquiere y se almacena en el depósito nacional de biológicos que en este momento está ubicado detrás de los antiguos terrenos de la Embajada de los Estados Unidos. Desde allí se les da a la Caja de Seguro Social (CSS) y el Minsa las reparte entre las entidades: los centros de salud y los hospitales de segundo nivel. El Hospital Santo Tomás no pone vacunas porque es un hospital que no se dedica a eso, porque es para atención secundaria y terciaria. A parte de eso, el grupo de enfermeras tiene programas domiciliarias que cada cierto tiempo van a la comunidad a ver a los niños y se tiene el programa que va a las escuelas a vacunar. La idea es tratar de tener la mayor cantidad de cobertura posible. Recuerdo que en el 2018 hubo un brote de sarampión en casi todos los países del continente americano, incluyendo Costa Rica, Colombia y República Dominicana. En Panamá no hubo, porque tiene una de las mejores coberturas de vacunación para el sarampión, y se logró hacer una vacunación a casi 300 mil niños. Eso ayuda a lo que se llama inmunidad de rebaño que causa que una gran cantidad de la población quede protegida. Hay vacunas como la de influenza que se debe poner a toda la población, todos los años y hacemos vacunación masiva e incluso se la damos a la empresa privada, siempre que tengan una enfermera capacitada del conocimiento de la vacuna. Las empresas devuelven las vacunas al Minsa junto con los datos del paciente.

¿Cómo fue la situación en el 2016 con el brote de influenza?

En el 2016, tuvimos un caso inusual de influenza. Había vacunas y en una semana se logró un millón de dosis. En ese momento era una vacuna que la gente ya conocía y no existía tanto morbo como la vacuna de ahora. El día que llegue y me pueda poner la vacuna, me la pondré. ¡Hay que ponerse la vacuna!.

He estudiado más o menos las tres vacunas que están en el ambiente. Las tres son bastante seguras. Las vacunas mRNA (Pfizer, Moderna) tienen la información necesaria para que las células produzcan un antígeno (un manual de instrucciones). El cuerpo detecta este antígeno y “fabrica” los anticuerpos que nos defienden del virus que lo contenga. No entran al núcleo, no alteran el DNA.

¿Se desarrollaron muy rápido las vacunas?

Tampoco es todo cierto, porque las vacunas se montaron sobre las plataformas que se empezaron a vacunar en el 2007 con el MERs y, en el 2002 con el SARS, empezaron a utilizarse, pero no continuaron porque la enfermedad prácticamente desapareció. Pero avanzaron. El coronavirus es de la familia de los anteriores y se montaron en esa plataforma y avanzaron mucho más rápido.

¿Cuánto sería el rebaño que necesita en Panamá?

Para eso se necesita un 70% de la población protegida y eso incluye a las personas que ya tuvieron la enfermedad y los que logran vacunar. Y si llegas a eso, tienes lo que se llama población de rebaño. Esto no quiere decir que no pueda darte la enfermedad, pero no va a causar un brote, debido a que la población está protegida. El Instituto Gorgas está realizando un estudio, que se llama cero prevalencia. Toman gente y se le toman muestras de sangre y ven qué porcentaje de esas personas tiene anticuerpos y de allí conoceremos el porcentaje de la gente que ha tenido contacto con el virus.

¿Cuánto tiempo duraría para lograr el rebaño?

Si las vacunas vienen llegando y no existe atraso, podríamos estar terminando para el mes de octubre, pero con las dos dosis. No es tan fácil como las personas creen. La vacunación para las primeras personas sí será fácil. La cosa se complica cuando falte un millón de personas para vacunar. Los panameños deben entender que no todos van a estar en el primer y segundo grupo de vacuna. Las personas deben comprender eso, porque sino van a ir a los cuartos de urgencias a buscar la vacuna para que la pongan y eso no está bien. Primero se le debe colocar la vacuna a los profesionales de la salud, hablo desde el aseador del cuarto de intensivos y urgencias hasta el jefe de la unidad de urgencias. Confío mucho en la gente del PAI, porque ellos son rectos y rígidos

¿Cuánto tiempo más se va a utilizar la mascarilla?

No hay un número que te diga tres semanas más o qué. No hay un número predeterminado. Lo cierto es que la vacuna nos ayuda, pero se desarrolla la inmunidad completa alrededor de mes y medio de haber recibido la dosis. Por lo menos dos meses después de haberse vacunado se debe utilizar la mascarilla, pero realmente debemos usar mascarillas hasta que lleguemos a la inmunidad de rebaño, porque la efectividad de la vacuna es 95% y eso quiere decir que de cada 100 personas que se les aplica las dos dosis, hay 5 que no desarrollan anticuerpos. Y nadie sabe quiénes son.