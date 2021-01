Presentan denuncia contra el director del Senan

El comisionado del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Ricardo Garay, interpuso este lunes una querella criminal ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión del delito de encubrimiento en contra el director de la entidad, Ramón Nonato López, y otros, tras haber sido acusado administrativamente para ser sometido a una junta disciplinaria en esa institución.

El proceso administrativo contra Garay habría surgido luego que este rindiera una entrevista en julio de 2020, ante la Fiscalía Anticorrupción, donde aseguró que en esa entidad hubo anomalías que podrían encajar dentro de los delitos contra la administración pública en las diversas modalidades de peculado en relación con el mantenimiento de los helicópteros Bell 212 desde el año 2018.

La querella de Garay, cuyo representante legal es el abogado Justino González, indica que el comandante Nonato López y los jefes de Asuntos Internos del Senan, mayor Edgardo Coba y comisionado jubilado Porfirio Velásquez, supuestamente encubren a los perpetradores de un peculado por el orden de $40 millones en perjuicio del Estado, vinculado a supuestos malos manejos en el equipamiento de las aeronaves AN 120, AN 121, AN 134, AN 123, AN 125.

Según el abogado González, el director del Senan, el comisionado Ramón Nonato López, habría incurrido junto a su Oficina de Asuntos Internos en los probables delitos de encubrimiento en favor de altos oficiales de esa entidad policial, responsables de haber cometido este supuesto caso de peculado.

“En la querella se señala que el director del Senan ha abierto una acusación para destituir al comisionado Rigardo Garay, solo por haber rendido una entrevista ante la fiscal anticorrupción Tania Vásquez, en la que revela hechos irregulares y que podría constituirse en peculado en el manejo del mantenimiento de los helicópteros Bell 212”, sostuvo González.