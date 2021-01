Bustamante: 'La solución de la CSS es aquella que logremos conseguir entre todos'

"Nuestra expectativa (para el diálogo por la Caja de Seguro Social) es salir con una solución que no es perfecta, es la solución posible. La solución donde nadie gana, sino que todos ganan. Esa es la (solución) que queremos".

Así lo afirmó el subdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Francisco Bustamante, en declaraciones a TVN, en medio de las múltiples reclamación de diversos sectores trabajadores exigiendo mayor participación en las conversaciones por la entidad de la seguridad social.

El diálogo por la CSS comenzó ayer, 18 de enero; y según Bustamante el plazo para arribar en las conclusiones finales es en seis meses.

En sus declaraciones, Bustamante destacó que la CSS es la empresa más grande de Panamá con casi 10 mil millones de dólares de activos, por lo que "es una institución que tiene muchos recursos" , pero que "ha sido mal administrada".

Sin embargo, "yo no puedo hacer pronósticos" sobre el diálogo por la CSS, pues eso "va a depender de las personas que se sienten allí", manifestó el subdirector de la CSS.

Lo que sí no cree Bustamante es que el diálogo comience muerto y que eso va a depender de la forma en que se presenten las propuestas de solución para la CSS. "Empieza muerto para aquellos que sus propuestas son tan radicales y son las únicas que ellos ven como solución. Nosotros insistimos en que el diálogo no será muerto, será posible en la medida en que los que estén sentados entiendan en que no es su solución particular, la solución de la CSS. Aquella que logremos conseguir entre todos" .

"Aquí no es que lo que es bueno para mi gremio es bueno para la CSS, no. Esa no es la solución. Quien venga diciendo que lo que le conviene a la CSS es lo que le conviene a su gremio, esa persona está yendo en contra de los intereses del resto de los panameños", subrayó Bustamante, para quien después de 10 años era necesario este diálogo para poder alinear las voluntades de todos los panameños que participan en la búsqueda de una solución integral para el problema de la seguridad social en Panamá.

Manifestó que este es un diálogo que ha sido postergado sucesivamente con múltiples excusas, por lo que se está tratado de allanar el camino, y aunque hay algunos dicen que en el pero es el momento, para él es el mejor momento.

Bustamante sostuvo que en estos momentos difíciles, "cuando uno entra en crisis, cuando las cosas no dan para más, es cuando la gente se mueve hacia adelante, hacia el cambio".

Por el contrario, "cuando las cosas están bien, se postergan. Postergamos la situación mundial, la situación del país, y la misma situación del programa de invalidez, vejez y muerte", expresó el subdirector de la CSS.