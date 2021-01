Padres de familia de centros educativos oficiales y particulares no participarán en diálogo con el Meduca

La Alianza Nacional de Padres de Familia de los Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá, no participará del diálogo propiciado por la Defensoría del Pueblo, entre los integrantes de la Alianza y el Ministerio de Educación (Meduca) a fin de llegar a un consenso en beneficio de todos los estudiantes.

En el diálogo se tenía previsto plantear las preocupaciones de los padres de familia ante el pronto inicio del año escolar como la mejora de la conectividad para las clases virtuales y el elevado costo de mensualidades en los colegios particulares, a pesar de que las clases en el primer trimestre de este año serán a distancia.

La decisión fue dada a conocer a través de una carta dirigida al Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, en donde manifiestan que han participado en varias mesas con el Meduca y en otros diálogos, los cuales, aseguran han sido infructuosos para los padres de familia.

La Defensoría del Pueblo, informó que mantiene su disposición de mantenerse como ente mediador para encontrar alternativas y soluciones a los conflictos entre las partes en un ambiente pacífico y así evitar manifestaciones.

Conforme a lo que establece el artículo 4, numeral 10 de la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, modificada mediante la Ley No. 41 de 1 de diciembre de 2005 y la Ley No. 55 de 2 de octubre de 2009, la Defensoría del Pueblo puede mediar en los conflictos que se presenten entre la administración pública y los particulares, con la finalidad de promover acuerdos que los solucionen.