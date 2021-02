'Guaidó colgaba de los pelos de Donald Trump, pero ya Trump no está ahí'

El asesor de la Cancillería, Nils Castro, afirma que Juan Guaidó, representante del gobierno interino de Venezuela, culminó su periodo, y Panamá se apegó a las leyes internacionales al retirar las credenciales de su embajadora en el país. No obstante, la medida no implica reconocer al régimen de Nicolás Maduro

Recientemente Panamá retiró las credenciales diplomáticas a la embajadora de Venezuela en Panamá bajo la administración del presidente interino Juan Guaidó, Fabiola Zavarce. La medida, de acuerdo con Nils Castro, asesor de la Cancillería, obedece a que su periodo concluyó el pasado mes de diciembre cuando la Asamblea Nacional de Venezuela se renovó. Esto, no obstante, no quiere decir que Panamá reconoce el régimen de Nicolás Maduro, aunque los asuntos consulares se tramitarán con el representante de la embajada de su gobierno en Panamá. Para Castro, no es necesario tener una figura diplomática de ese país en Panamá. En un comunicado previo, la Cancillería “lamentó que las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2020 no contaran con las garantías mínimas de un proceso democrático”. Seguidamente “renueva el compromiso con todas las fuerzas políticas (...) incluido Juan Guaidó y los otros representantes de la saliente Asamblea Nacional elegida en 2015”. Comunicado que para Castro es muy claro en que Panamá habría dejado de reconocerlo como interino.

¿Por qué Panamá retiró las credenciales a la representante de Guaidó?

Es muy sencillo, Panamá dejó de reconocer a Guaidó como presidente desde hace días porque dejaron de cumplirse las condiciones legales. Él fue elegido presidente por un periodo; su periodo por el cual él podría constituirse presidente constitucionalmente ya se agotó, y Panamá –como Europa y otros países–, no reconoció como presidente a quien ya había cumplido su periodo.

¿A quién reconoce ahora Panamá?

No reconoce ningún gobierno, tenemos nuestras relaciones consulares. Dejar de reconocer a Guaidó no quiere decir que se reconozca a otro.

¿Eso es ganar terreno para Maduro?

Si tú estás interesada en tumbar a Maduro, puedes opinar eso. Pero nosotros no reconocemos a Maduro, ni antes ni ahora por la forma no satisfactoria en que fue elegido. Pero se le acabó el motivo por el cual se reconoce a su representante como embajadora.

¿Cómo se entiende esta dicotomía?

No hay ninguna dicotomía, tú tienes una dicotomía en la cabeza que estoy tratando de subsanar. Panamá el día siguiente en que se agotó el periodo de Guaidó, comunicó que ya dejaba de reconocerlo como presidente interino. Igual, el mismo día en que lo hizo la Unión Europea y en los mismos términos. Simplemente el señor terminó su periodo y se bajó del avión, por lo tanto, la persona designada por él no tiene nadie que la avale. Pero Panamá no ha reconocido a nadie.

El 5 de enero de 2021 la Cancillería emitió un comunicado en el que expresaba que renueva su compromiso con Juan Guaidó y los representantes de la Asamblea de 2015...

El comunicado es clarísimo, no necesita que yo lo explique. Lo que dice es que una vez que ha dejado de ser presidente de la Asamblea se le debe reconocer como presidente interino, pero que Panamá está dispuesto a mediar para emprender el diálogo interno en Venezuela y que privilegia a Guaidó entre aquellas personas que deben estar en ese diálogo. No lo desconoce, dice que debe participar en el diálogo, y curioso, Alemania dijo lo mismo; España dijo lo mismo; Francia, Italia... ¿por qué solo cuestionan el caso de Panamá?

Panamá está en el Grupo de Lima...

No todos los miembros del Grupo de Lima reconocen a Guaidó. El Grupo de Lima está bastante 'flateado'. Se están buscando otras instancias como el Grupo de Contacto, junto con Europa, porque el Grupo de Lima no logró ningún resultado. Imagínate, el Grupo de Lima auspiciado por Perú, donde la democracia está muy lejos de ser una posibilidad real, está en el tercer o cuarto presidente interino, nadie lo conoce, nadie lo apoya. Lima no puede ser un ejemplo de lo que queramos para cualquier otro país. Entre los que dicen que hay que dialogar y que Guaidó debería ser el que participe en el diálogo junto a la oposición y otras fuerzas del gobierno, es el Departamento de Estado en Washington. Guaidó colgaba de los pelos de Donald Trump, pero ya Trump no está ahí. Hay que promover el diálogo en Venezuela para que se realicen elecciones que puedan ser reconocidas por todos.

¿Quién va a promover el diálogo?

La Organización de Estados Americanos (OEA) no creo con Luis Almagro, pero la Unión Europea está yendo en esa dirección con el Grupo de Contacto. Nosotros somos miembros del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto.

El Grupo de Contacto ha tenido resultados incipientes...

Sí, pero tuvo la gestión de revisión que hizo Rodríguez Zapatero, las que realizaron los noruegos, ninguna de esas gestiones ha fracasado, están suspendidas porque venían unas elecciones, pero en cualquier momento pueden emprenderse. El Grupo de Lima, en cambio, sacó una declaración súper belicosa insistiendo en el tema de tumbar a Maduro, no sé cuántos miembros del Grupo de Lima irán a tumbarlo. Los venezolanos hasta el momento no lo han hecho.

Hay quienes advierten que hay una corriente marxista del partido oficialista que está impulsando estos cambios..., ¿qué tiene que decir sobre eso?

Bueno, pregúntale a Benicio (Robinson), que yo sepa no.

¿Y las personas del PRD que presenciaron y avalaron las elecciones de la Asamblea Nacional cuando el gobierno lamentaba su resultado?

Fue una instancia internacional que invitó a una delegación y en este caso fueron unos panameños, ahora están yendo para Ecuador invitados por la Copal, pero eso no quiere decir que apoyan a nadie en Ecuador, solo observan las elecciones.

Si se requiere de alguna relación diplomática entre ambos países, ¿a quién se refiere Panamá?

No necesitamos tener embajador, no tenemos embajador en Venezuela y la embajadora de Guaidó dejó de serlo porque ya Guaidó, o quien la designó no ocupa el cargo. Lo que tenemos son relaciones consulares que hay que hablar en caso de problema de sobrevuelo, que un barco tenga que entrar o salir, pero los problemas del consulado los resolvemos normalmente.

¿Panamá cómo puede impulsar el diálogo?

Puede participar en el Grupo de Contacto.

¿Qué avances hay?

Hasta el momento ninguno, acaban de pasar unas elecciones. Panamá estuvo participando junto Rodríguez Zapatero cuando participaba Martín Torrijos, bueno, no resultó y lo dejaron para después. Actualmente Rodríguez Zapatero y Torrijos no están participando en nada. Pero cuando hay posibilidad ha participado y favorece que se resuelvan las cosas por vía de diálogo y de forma democrática. Dejar a Guaidó ahí no es ni vía dialogada ni democrática, Guaidó no ha sido elegido por nadie.

Por vía del diálogo, ¿qué es lo que debe de pasar?

Que las fuerzas políticas en Venezuela, los partidos políticos hablen entre ellos y acuerden alguna fórmula del calendario electoral.

¿Calendario electoral con Maduro a la cabeza?

No puede quedarse sin cabeza el país hasta que se liberen unas elecciones; en acefalía, cómo hacer eso.

¿Apoya la propuesta de Estados Unidos de nombrar un gobierno interino para hacer elecciones?

No estaría mal, sería una buena idea. Nosotros no podemos estar interviniendo en Venezuela ni decir a los venezolanos qué es lo que ellos tienen que hacer. Eso lo puede hacer Estados Unidos, lo puede hacer China, nosotros podemos decir que preferimos una vía dialogada, que convoquen un calendario electoral aceptado por las partes y que quede quien gane las elecciones. Hasta ahí puede llegar Panamá. Eso de proponer, o decir que deben hacer esto o lo otro, se lo dejamos a las grandes potencias, no es nuestro caso.

¿El presidente Laurentino Cortizo está al tanto de la decisión de retirar las credenciales a Zavarce?

Una cosa se desprende de la otra, Zavarce debió haber entregado las credenciales ella misma, pero evidentemente no lo hizo. Tenía ganas de seguir siendo embajadora, aunque Guaidó ya no es reconocido como presidente interino. Cuando se decidió, quien haya decidido, lo que dice el comunicado del día 5 de enero, de que ya no se reconocía a Guaidó como presidente interino de Venezuela, ya se desprendía evidentemente que la embajadora no iba a ser embajadora de un gobierno que ya no existía. De haber sido diplomática debió haber entregado sus credenciales. Ahora, lo que simplemente es que el protocolo está comunicando que simplemente nos entregue la acreditación como embajadora en Panamá –porque conservarla ya no compete–, pues ella ya no representa al Estado venezolano.

En el contenido del comunicado del 5 de enero, ¿dónde dice que no se reconoce a Juan Guaidó? (se lee parte del comunicado al entrevistado)

Él, Guaidó, es parte de la Asamblea saliente. Donde dice que Panamá renueva su compromiso como parte del diálogo, pero como miembro de la Asamblea, está claro que Panamá reconoce que es una asamblea saliente.

Pero no dice expresamente que no reconoce a Guaidó...

Si deja de ser Asamblea, si deja de ser presidente de una asamblea que no existe, dónde hay que decir que no hay que reconocer a Guaidó. El comunicado es para buen entendedor pocas palabras, y deja claro que bueno, se le acabó la cuerda a ese reloj y ya no camina.

Bueno eso tal cual no se afirma, tal vez los diplomáticos lo entienden...

Yo voy a la clínica Orillac y te lo recomiendo.

¿Por qué se hace oficial la carta hoy?

Ese es clavo pasado. No se publicó porque es igual como cuando alguien cambia de poder. En ese comunicado, del 4 de febrero, dice que ella debía entregar las credenciales. No tenían por qué publicarlo hoy, el 5 de enero se publicó el comunicado de la Asamblea, desde que no se reconoce a Guaidó como presidente tampoco ha sido reconocida ella como embajadora, se cae de la mata. Como ha sido remisa en entregar las credenciales, se le pidió que las entregue. Si las hubiera entregado, no habría pasado esto.

¿Es decir que le solicitaron anteriormente que entregara las credenciales?

No había que pedírselo, una vez dada la posición sobre Guaidó, ella tenía que entregar, ella quería seguir representando a un gobierno que ya no existe, o no le dio la gana de entregarla, pero en fin. La debió de entregar porque ya no tenía estatus diplomático.