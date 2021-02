Foro de Mujeres de Partidos Políticos condena toda forma de violencia en contra de los menores

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, (FONAMUPP), rechaza y condena toda forma de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

A juicio de Fonamupp estos hechos constituyen un atentado a la vida, al respeto a su intimidad, a su honor y no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo. Merecen que se proteja su imagen, su nombre y su integridad.

El informe que presentó la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional reveló “evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, y peor aún, con niños que tienen alguna condición de discapacidad intelectual”.

“Ha quedado evidenciado con carácter de urgencia, la necesidad por parte del Estado, de realizar una reforma estructural del sistema de protección de la niñez y la adolescencia que conduzca al fortalecimiento de las instituciones competentes, mejorar la delimitación de las responsabilidades, hacer efectivo el rol de supervisión que deben desempeñar las autoridades y la calidad de los servicios que se brindan a la niñez, garantizando los derechos consagrados en la Convención sobre los derechos del Niño”, señalan en el comunicado.

Instaron al Estado panameño a través de sus instituciones a no rehuir sus responsabilidades, a presentar las denuncias y que las investigaciones sean expeditas con rendición de cuentas a la sociedad, a dotar de los presupuestos, leyes e infraestructuras cónsonos con las necesidades y realidades de la deplorable situación que viven niñas, niños y adolescentes en riesgo, no hay excusas, ni justificación alguna para no cumplir con la generación futura de nuestro país, que son las niñas, niños y adolescente.