Senniaf suspende cinco permisos de albergues y cancela tres

La Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ha suspendido a cinco albergues, cancelado los permisos de funcionamiento a tres, investigado a uno y respectivamente puesto a otro en no renovación del permiso de funcionamiento.

Los datos publicados en el Informe de Albergues cerrados o suspendidos a enero 2021 que elaboró la entidad, se habla de 10 albergues, donde algunos presentaban incidentes de supuesto abuso sexual y maltrato al menor.

Cancelación de Permiso de Funcionamiento

En la Casa Hogar la Semillita, ubicado en Panamá Oeste, los permisos fueron suspendidos después que una menor fuera abusada sexualmente. Sobre este caso la Senniaf interpuso una denuncia penal por la presunta comisión de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual.

El albergue, además no contaba con los requisitos para obtener autorización para establecer un albergue, como lo dispone el Decreto Ejecutivo No. 26 de 21 de abril de 2009, que dicta normas para regular la apertura y funcionamiento de los albergues para niños, niñas y adolescentes. Su cancelación se dio mediante Resolución Administrativa No. 005- 2019-CCC-DAPI de 23 de agosto de 2019.

En la sección de cancelación por falta de recursos para continuar con las operaciones, se encuentran: La Casa Hogar Mi Milagro Panamá, mediante la Resolución Administrativa NO. ADM-DG-005 del 10 de junio de 2020. El Centro de Rehabilitación Vida Libre Panamá, mediante la Resolución Administrativa No. ADM-DG-015 de 6 de noviembre de 2020.

Suspendidos

En el área de suspensiones, la Senniaf se presentó con dos casos de maltrato al menor.

Los hechos se dieron en el Hogar Rosa Virginia Panamá (Protección) y en el Hogar Nuestra Señora María Reina. Ambos centros no contaban con la solicitud de requisitos para obtener autorización para establecer un albergue, otra razón que llevo a su estatus.

En cada suceso existe una denuncia por la presunta comisión de Delito Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil en su modalidad de Maltrato al Niño, Niña y Adolescente fechada el 30 de septiembre de 2020.

El incidente del Hogar Rosa Virginia Panamá es investigado por la Fiscalía de la Sección Especializada de Familia Área Metropolitana.

El Hogar Dr. Eno del Ejército de Salvación, ubicado en Colón fue suspendidos por no cumplir con los requisitos para obtener autorización para establecer un albergue, su acción se dio mediante Resolución Administrativa No. 006/2019 de 15 de octubre de 2019. Este lugar presenta una investigación por denuncia penal en el Ministerio Público.

Centro de Rehabilitación de Menores Arturo Miró se le suspendido el permiso otorgado en 2014 por el incumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 26 de 21 de abril de 2009, no obstante, se le dio permiso de funcionamiento provisional mediante la Resolución Administrativa No. 004-2019-CCC-DAPI de 22 de agosto de 2019. Senniaf explicó que el incumplimiento se dio por no tener un Plan de Intervención Individualizada y no contar con contenidos.

Fundación Creo en Ti, Panamá Oeste, se le suspendió el permiso por el incumplimiento de cualquier norma que signifique un riesgo para la seguridad de las personas y por permitir la utilización de dependencias o servicios de la instalación a personas o grupos ajenos a las finalidades para las cuales ha sido autorizada y que dificulte la actividad normal de los niños, niñas y adolescentes; y La obstrucción al ejercicio de la supervisión.

En investigación

La Fundación Luz y Esperanza se encuentra bajo investigación por una denuncia interpuesta el 14 de diciembre del 2020 por el Senniaf por presunto abuso sexual y por presentar malas condiciones.

No renovación

El Centro de Atención Integral – Fundación Chilibre Panamá Panamá, tiene un estatus de no renovación del permiso de funcionamiento, mediante Resolución Administrativa No. 003A-2020 de 20 de febrero de 2020.

Los incumplimientos, según Senniaf, son relativos a no contar con el establecimiento de planes y programas que garanticen la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Responsabilidad del Director o Directora del Albergue de “garantizar el cumplimiento de los derechos que impliquen seguridad física, mental y jurídica de los niños, niñas y adolescentes que tengan bajo su responsabilidad. Sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a la CDN.