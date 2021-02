Nodier Díaz: “El poroto va en decadencia y cada vez se está sembrando menos”

El poroto, uno de los productos símbolo de la comida tradicional panameña, despierta cada vez menos interés en los productores para trabajarlo.

Para Nodier Alexander Díaz, secretario de la Federación de arroz y granos de Panamá, en el renglón del poroto hay un déficit bastante grande porque cada vez menos productores le dedican hectáreas a su siembra. “El poroto es un producto que va en decadencia, cada vez se está sembrando menos”, declaró.

Según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), la producción del año agrícola 2020-2021, que corresponde al 1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021 (en curso), el sector de los granos ha presentado una reducción en los cultivos de poroto (7,1%) y guandú (10,6%), mientras que el arroz, el maíz y frijol vigna se han dinamizado.

La dirección calcula que al año las personas consumen 1,3 kilogramos de poroto, de frijol vigna 2,6 kilogramo y de guandú 0,9 kilogramo. El grano con más consumo es el arroz con 70,2 kilogramos.

Martín Ríos Fuentes, productor de poroto en Renacimiento, Chiriquí, cree que para 2022 no va haber muchas personas con expectativa de sembrar poroto, ya que el sector pasó de producir el 80% del consumo nacional al 30% en este momento.

De acuerdo con el productor, solo en Chiriquí se siembran más de cuatro variedades de poroto, como poroto rojo o rosado (se siembra en un 50% o 60%), poroto chileno, poroto calima, poroto mantequilla, poroto negro y el frijol rojo qiuba. En áreas como Renacimiento, parte de Bugaba, San Andrés y Potrerillos, distrito de Dolega.

“Nosotros éramos más de 1,500 productores, en Renacimiento. Con los efectos de Eta e Iota, estimo que solo hay entre 200 o 300 productores. No creo que haya muchas personas interesadas en el renglón y menos si el Estado no cumple con las promesas de ayuda por las pérdidas con los huracanes”, expone el productor que lleva 33 años en la labor de la agricultura.

Ríos mencionó que el desinterés por la siembra de poroto se debe a la migración de los productores hacia la capital, la preferencia de otras actividades agrícolas y el poco relevo generacional. “La mayoría de los campos están administrados por personas arriba de los 70 años. Nuestros hijos no quieren ser productores. Solo en el corregimiento de Caizán se han ido 150 jóvenes entre 20 y 30 años en el transcurso del tiempo. Si esto sigue así, ¿quiénes van a sembrar los alimentos en un futuro?”, se preguntó el productor.

La Dirección Nacional de Agricultura del Mida señaló que atienden a un total de 40,179 productores en diferentes sistemas de producción, en un área de 223,692 hectáreas.

Díaz, quien además es el secretario de la Federación de arroz y granos de Panamá, remarcó que la gran incertidumbre del productor de poroto es que ya no venden como antes, por las importaciones. “Tenemos una interrogante sobre ¿cuál es la visión del Estado? Para que no sigamos en descenso de todos los renglones donde no somos autosuficientes en la mayoría si no se ajustan las condiciones. Además, de nada sirve que los productores migren a otros renglones si a los días estamos en las mismas condiciones”, refutó.

Aparte de las importaciones, la Dirección Nacional de Agricultura del Mida apuntó que en el caso específico de las leguminosas (poroto, frijol y guandú), existen problemas de muchos años relacionados a la disponibilidad insuficiente de mano de obra e incremento en los costos de producción, entre otros.

Alza de precio

Ríos advirtió que la baja oferta marcada por la merma que produjo Eta, llevará a que el país supla la alta demanda en la importación con países donde posiblemente tampoco esté en gran cantidad y que de conseguirse, será a precios altos, lo que puede llevar a que el poroto suba su costo en el país.

“En años anteriores habíamos estado vendiendo porotos más o menos a un precio de $65, para este año hay compradores que están ofreciendo $80 y sin muchas exigencias de calidad, así que pudiéramos decir que el renglón ha aumentado $15 el quintal y eso puede tener una tendencia al alza”, dijo Ríos.

Las advertencias se producen porque el productor estima que para este año no se asegura la producción de poroto como ha pasado en otros años, ya que actualmente en Chiriquí solo están trabajando unas 800 o mil hectáreas para producir unos 25 mil o 30 mil quintales de poroto, un pronóstico que hubiera estado en 40 mil quintales sin el paso de Eta.

Por ello, Ríos instó a los productores de granos a que vuelvan a sembrar para así disponer de todos los renglones, ante el pronóstico que la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura ha dado sobre una posible escasez de alimentos para 2021 a 2023. “Cuando hay escasez de alimentos los granos son los que resuelven la situación alimentaria de cualquier país porque se pueden guardar y duran más”, explicó.

El secretario de la Federación de arroz y granos de Panamá indicó que el Estado debe trabajar por garantizar la seguridad alimentaria y ofrecerles a los productores una comercialización diferente y no llena de “incertidumbre”.

“Se necesita una política de Estado enfocada a la producción nacional que sea eficiente y que no quede en papel o palabra, sino en ejecución y pagos. El sector agropecuario quiere cumplimiento y apoyo”, apuntó Díaz.