'El Croan no es una base militar y no contempla la presencia de militares estadounidenses'

La creación del Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan) ha volteado la mirada al pasado, al otrora Centro Multilateral Antidrogas (CMA), que intentó negociar el gobierno estadounidense con Panamá y que permitía la presencia de militares norteamericanos en el país después de 1999. El proyecto murió cuando Washington demandó una serie de privilegios que “valientemente” Panamá rechazó por improcedente.

Severino Mejía, coordinador de proyectos y programas de seguridad del gobierno, negó r que el proyecto se asemejara al pretendido CMA. El funcionario también negó que fuera una base militar disfrazada

¿Qué presencia física de efectivos militares de Estados Unidos en territorio panameño requiere la ejecución del Croan? ¿Cuántas unidades de ese país serían necesarias? ¿Tendría Panamá que autorizar o no su desplazamiento a territorio panameño?

Ninguna. El Croan no es una base militar. No contempla la presencia física de efectivos militares de los Estados Unidos. El Croan es una oficina de coordinación, para acciones conjuntas y no solo con los Estados Unidos, sino con otros países en la lucha regional que Panamá libra contra las drogas y el crimen organizado. Funciona a lo interno del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), y es manejado absolutamente por panameños, todos miembros de nuestra Fuerza Pública.

¿Hasta dónde alcanza la asesoría de Estados Unidos en el proyecto Croan?

Asesoría no es igual a tropas militares. Estados Unidos proporciona recursos y capacitación de forma coordinada, con el ánimo de cooperación, sin violentar la soberanía de la República de Panamá.

Desde la llamada “Carta de Entendimiento/ Iniciativa Mérida”, un acuerdo multinacional entre Estados Unidos y países de Centroamérica, alcanzado en el 2009 para enfrentar el flagelo de las drogas, el gobierno norteamericano ha trasladado fondos y apoya a estas naciones.

¿Qué participación física van a tener los militares de Estados Unidos en los estamentos de seguridad panameños?

Ninguna. No está autorizada ninguna presencia física en el territorio nacional de militares y/o policías ni de Estados Unidos, ni de Colombia, ni de Costa Rica.

¿Desde cuándo y cómo funciona el Croan?

En Abril del 2020, estando ya Juan Manuel Pino al frente del Ministerio de Seguridad se impulsa esta iniciativa panameña, por interés de nuestro país en combatir el tráfico de drogas, como parte afectada que somos. Por eso, se creó este centro, planificado por panameños, para mejorar nuestras líneas de defensa frente al crimen internacional organizado, tal como se considera en la política de seguridad establecida en el año 2000.5.

¿Hubo consulta ciudadana para este proyecto?

Es que no se trata de un Tratado Internacional. Es un acuerdo para cumplir únicamente un trabajo operacional específico. Si hubiese sido un convenio internacional, que comprometiera en obligaciones puntuales al país, sí se habría necesitado una amplia consulta nacional previa y la realización de un plebiscito formal por parte del Tribunal Electoral.

¿Este tipo de acuerdo debe ser firmado por la Cancillería, en lugar del Ministerio de Seguridad?

Insistimos: El Croan no es un Tratado Internacional. Ello es tan cierto, que para su firma no vino a Panamá: ni el Secretario de Estado, ni el Secretario de Seguridad, ni el Secretario de Defensa de los Estados Unidos. Que sepamos, tampoco se hicieron consultas ciudadanas allá, ni plebiscito alguno.

¿El Ministerio Público y Cancillería estarían subordinados al Minseg para la judicialización de expedientes?

No habrá necesidad de judicializar expedientes de extranjeros, porque no participarán ciudadanos de otros países. Es una operación interna, solo de panameños y para ellos.

¿Qué países serían colaboradores de este acuerdo?

Aclaramos, no existen otros países que sean parte del Croan. Se mantiene una relación de trabajo, con agencias de seguridad de países amigos. Intercambiamos información vital y sensitiva, en un trabajo armónico y de mutua colaboración con Colombia, Estados Unidos y Costa Rica.

¿Quién estará a cargo de la parte operativa: Panamá o Estados Unidos?

Con mucho respeto: el Croan es un centro panameño, concebido e ideado por panameños. No existe la posibilidad de que unidades de otros países actúen en la parte operativa, ni en ninguna otra del Croan.

¿Se ha interpretado que el proyecto podría dar paso a una base militar de EEUU en Panamá?

Es cierto. personas mal intencionadas han querido insinuar que el Croan podría convertirse en una base militar de los Estados Unidos en nuestro suelo. Rechazamos categóricamente esas verdades a medias.

El Gobierno Nacional de la República de Panamá ha respetado, respeta y respetará la letra y el espíritu de importantes acuerdos internacionales vigentes al respecto. A manera de ejemplo: hemos honrado, honramos y seguiremos honrando el Tratado que declara la neutralidad del Canal, y que firmamos para que, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, permanezca la vía acuática internacional segura y abierta para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones.