Exsubdirectora de la Senniaf, Carla García se defiende del caso alberges

La gobernadora de Panamá y exsubdirectora de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Carla García se defendió de los cuestionamientos del caso de los maltratos y abusos que sufrieron algunos menores de edad en los alberges al manifestar "cómo voy a accionar en algo que yo no me he dado cuenta que esté ocurriendo", por TVN Noticias.

La funcionaria explicó que dentro de sus funciones en la Senniaf, no estaba la supervisión en los albergues.

Según la ley que regenta la Senniaf "establecía que la directora general, era quién presidía esta comisión de supervisión y monitoreo de albergues, no un reemplazo", señaló García.

"No quiero evadir responsabilidades de nada. Carla García atendió cada vez que supo de alguna situación y se la notifiqué a la directora como correspondía, porque en mis funciones no estaba la supervisión de los albergues", puntualizó.

Relató que en octubre del año pasado recibió una llamada telefónica del diputado independiente, Juan Diego Vásquez, que la puso en contexto sobre una situación que se estaba dando en un albergue, por lo que ingresó a realizar las verificaciones.

La hoy gobernadora reiteró que está a disposición de las autoridades del Ministerio Público, que investigan los hechos del caso de los albergues.

En días pasados, la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia reveló en un informe que cerca de una decena de menores de edad con algún grado de discapacidad fueron abusados violenta y sexualmente por sus cuidadores.

Ante los hechos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a una comparecencia a María Inés Castillo, titular del Ministerio de Desarrollo Social; Mayra Silvera, directora de Senniaf y la exsubdirectora y hoy gobernadora de Panamá, Carla García.