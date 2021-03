La Universidad de Panamá (UP) enfrenta un nuevo desafío ante la crisis provocada por la pandemia de SARS-CoV-2, esta vez por el aumento súbito de estudiantes que este año buscan ser admitidos.

UP registra casi el doble de matrícula estudiantil para 2021

La Universidad de Panamá (UP) enfrenta un nuevo desafío ante la crisis provocada por la pandemia de SARS-CoV-2, esta vez por el aumento súbito de estudiantes que este año buscan ser admitidos. En los últimos tres años la UP ha tenido una inscripción de unos 15 mil estudiantes, pero ahora la cifra se elevó hasta 29 mil, explicó Eduardo Flores, rector de la UP.

Son estudiantes de primer ingreso en el territorio nacional, así como aquellos que han migrado del sector privado al público, por la situación económica del país.

Flores adelantó que luego de las dos semanas de matrícula –que termina la primera semana de abril– se podrían registrar protestas, porque muchos estudiantes no podrán ingresar y habrá disconformidad.

“Es doloroso, pero tenemos limitantes de infraestructura, salones, laboratorios, equipos de laboratorios y profesores”, reconoció el rector sobre el aumento inusitado de la matrícula.

Otra complicación que marca el primer semestre del año 2021, es una mayor demanda por carreras en el campo de la salud: medicina, enfermería, psicología y odontología, las que ya antes tenían cupos limitados.

En el caso de la carrera de medicina, que solo acepta hasta 300 estudiantes, se presentaron unos 3,000 aspirantes; en enfermería, deberá admitir en el segundo semestre a otro grupo de estudiantes que no pudieron hacerlo para este semestre y, en farmacia, solo se tomarán los 50 índices más altos.

Flores comentó que están solicitando al Gobierno Nacional más apoyo. “No debemos coartarle la oportunidad de superación a muchos jóvenes que quieren ingresar a la mejor universidad del país”, puntualizó.