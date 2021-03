Comisión del Consejo Municipal aprueba Plan de Ordenamiento Territorial en reunión relámpago

Este jueves una Comisión del Consejo Municipal aprobó el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) en una reunión fugaz y en el algunos ediles denunciaron que no se les dejó emitir su opinión.

De los seis integrantes de la Comisión, el documento fue respaldado con cuatro votos a favor, mientras que dos comisionados no emitieron voto, ni les permitieron dar su punto de vista en la reunión que empezó a las 8:45 a.m. y que se desarrolló en menos de 30 minutos, como consta en la transmisión de YouTube.

Antes de la votación Abdiel Sandoya, concejal de Betania y presidente de Comisión de Vivienda consultó abiertamente a la Junta de Planificación del Municipio de Panamá, que si existía algo que impidiera las modificaciones al acuerdo, de ser aprobado.

En respuesta, Paulina Boza, directora de Planificación Urbana del Municipio dijo que "no, (ya que) existe un tiempo de transitoriedad de dos años".

Boza leyó al artículo 87, que consta en el acuerdo, en el punto de Disposiciones Transitorias indica que "este primer PLOT del distrito de Panamá, establece un período de revisión y adecuación a partir de su aprobación".

Tras lo señalado Sandoya dijo que "no es algo que no se va aprobar ni discutir, pero esto (la discusión) no tiene un año sino varios años. Son ciertas las modificaciones que están plasmadas en el documento, y si esté se eleva de acuerdo a la votación de hoy, llegará al pleno del Consejo, que al final es el que decide, con la mayoría de los representantes y concejales".

Sandoya explicó que en la pasada discusión, el acuerdo solo fue entregado a la Comisión y no se discutió, porque el período culminó sin llegar al pleno, "que al final es el que decide su aprobación", reiteró.

Por su parte, el concejal de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, sostuvo que en compañía de su homologo Carlos Domínguez, representaron a la Comisión ante la Junta Técnica de Planificación Urbana, donde analizaron con una representación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Red Ciudadana, todas las modificaciones que solicitaron en la reunión pasada.

Las modificaciones describió Pérez Herrera consistían en: respetar la Ley 21 de Ciudad Jardín del corregimiento de Ancón, la del corregimiento de San Felipe, el PLOT de San Francisco, las cuencas hidrográficas, la inclusión del glosario, el tema de los mapas, las nomenclaturas y los colores, entre otras.

La aprobación del acuerdo llevó a la exvicealcaldesa del distrito capitalino, Raisa Banfield a compartir en sus redes sociales el hashtag #verguenzaconcejales el que acompañó con el siguiente tuit: "Pasó lo que se veía venir, al mejor estilo ochentero con 4 votos: Antonio Docabo, Abdiel Sandoya, Imelda Sucre y Carlos Pérez, aprobaron en Comisión de Vivienda las modificaciones que echan al traste un #POTDistrital construido con la ciudadanía #verguenzaconcejales".

Banfield ha denunciado a través de sus redes sociales, que las nuevas modificaciones al PLOT son inconsultas, así como el impedimento de participación abierta de la ciudadanía en el Consejo Municipal, para la discusión del mismo.

La discusión del PLOT del distrito capital obedece a la exigencia de los habitantes del área para contar con un crecimiento ordenado, que ofrezca calidad y garantice los servicios urbanos adecuados, en armonía de usos y actividades, así como la conservación de recursos naturales y más abundancia de equipamientos y espacios públicos.

La vigencia del PLOT capitalino entra en vigencia cuando el Concejo Municipal lo aprueba, y el mismo, comprende un horizonte de planificación para los próximos diez años considerando el artículo No 6 del Decreto Ejecutivo No. 23 del 16 de mayo de 2007.

La próxima semana, antes del 30 de marzo, el pleno con los 26 ediles del Consejo Municipal debe aprobar o no, el informe que avalado este jueves por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano, Transporte Urbano y Suburbano sobre el acuerdo el PLOT.