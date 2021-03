La paradoja del artículo 17

Es pertinente explicar a la población que desconoce del tema, por qué los psicólogos insistimos en que se nos incluya en el artículo 17 de la ley de salud mental 314.

Lamentablemente, algunos profesionales confunden a la opinión pública con el término de certificado médico de salud mental, siendo la palabra “médico” una especie de truco del lenguaje para crear ambigüedad en relación al certificado de salud mental.

¿Por qué? Primero que todo hay que señalar que un examen médico es una evaluación realizada por un médico general para determinar el estado de salud física de una persona.

Este, en algunos textos, se refiere a chequeo médico o examen médico, y el mismo requiere de un exploración física, por ejemplo, palpar zonas del cuerpo, como ocurre en el examen de próstata o mamas, para determinar la presencia de una anomalía morfológica.

También se pueden apoyar en entrevistas para explorar síntomas, o en exámenes médicos propiamente dichos como el hemograma, para determinar si existe una anomalía bioquímica a nivel sanguíneo, que permite determinar la presencia o no de alguna enfermedad o patología orgánica. Puede tener fines preventivos o de control.

Por otra parte, un certificado de salud mental es el producto de una evaluación del estado mental de una persona, y el mismo se infiere a partir de la observación, una entrevista psicológica de tipo clínico, y pruebas psicométricas o neuropsicológicas que permiten de manera más objetiva medir ciertos rasgos clínicos o neuropsicológicos que presenta una persona en un momento determinado.

En este se evalúan aspectos como la apariencia, la percepción, la orientación espacio temporal, los afectos, la memoria, la psicomotricidad, el lenguaje, entre otros. Por ejemplo, en un examen del estado mental se puede apreciar por observación la apariencia de una persona, si es adecuada, descuidada, etc; si su lenguaje es coherente con el contexto, si hay una adecuada conexión de ideas, o si su discurso es verborreico (acelerado) o mutista (no habla). Este examen lo realizan profesionales que han estudiado aspectos del comportamiento normal y anormal durante años, y a través de la práctica han adquirido las técnicas y/o habilidades para realizar una integración de la información e inferir el estado mental de un paciente.

En esa línea, son los psiquiatras y psicólogos los idóneos para emitir dicho certificado y no un médico general que emite el de salud física. Es hasta sorprendente escuchar algunos psiquiatras reconocer en medios públicos, que para la evaluación de un estado mental, las pruebas psicométricas y las neuropsicológicas son de gran apoyo para la emisión del certificado, sin reconocer que no cuentan con las competencias para utilizarlas, pero sí con las competencias para firmar el documento basados en los años de estudios, porque integran una información como si se tratase de una integración secuencial de lo molecular, genético, celular, conductual, emocional y cognitivo, que en la práctica no lo es.

Actualmente, la neurociencia no ha logrado alcanzar ese nivel de comprensión (Scott, Hall, Choleris, 2020). No se puede inferir estado de salud mental a partir de la fisiología molecular y celular de un individuo.

De hecho, reconocen que para la evaluación de un adulto mayor que necesita un certificado de salud mental para realizar un testamento, la evaluación neuropsicológica es la que permite inferir el funcionamiento cognitivo del paciente; por ejemplo, medir aspectos como la memoria de trabajo, episódica, lenguaje, atención, pero insistiendo en que se trata de un trabajo auxiliar.

¿Un trabajo auxiliar? Me atrevo a concluir que en ese terreno (adulto mayor), son los neuropsicólogos los únicos competentes para emitir dicho certificado.

Psicólogo y docente