En noviembre de 2020, el Juzgado Central de Instrucción Nº 002, de la Audiencia Nacional, en Madrid, no admitió la querella presentada por Fibgar

Justicia española considera procedente imputar a Martinelli Cedida

La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitió la apelación presentada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), en el proceso de corrupción que se le sigue a la constructora española FCC por obras realizadas en Panamá, en el que se menciona al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli Berrocal.

Al admitir la apelación, esta instancia judicial consideró procedente mantener la causa penal por los delitos de blanqueo de capitales y de corrupción en las transacciones internacionales por obras realizadas por FCC en Panamá, en la cual se mantiene como investigado al exmandatario panameño.

Fibgar presentó en octubre de 2020 una querella contra Martinelli por presunto blanqueo y corrupción en la causa que investiga el supuesto pago de $82,7 millones, por parte de FCC, a funcionarios panameños a cambio de contratos.

No obstante, en noviembre de 2020 el Juzgado Central de Instrucción Nº 002, de la Audiencia Nacional, en Madrid, España, no admitió la querella que presentó el exjuez Baltasar Garzón a través de Fibgar, contra el expresidente Ricardo Martinelli por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales, argumentando que no cumplía con los requisitos para impulsar una acusación popular.

Esta decisión fue apelada por Fibgar, recurso que fue acogido este martes 6 de abril, según reporta en un comunicado la fundación.

La decisión fue unánime, bajo la ponencia del magistrado José Ricardo de Prada Solaesa.

En un comunicado de Fibgar se señala que “según la Fiscalía Anticorrupción, el sistema de corrupción que se está investigando en España y en el marco del cual se ha imputado al Sr. Martinelli, consistió en sobredimensionar el suministro de acero, facturando al doble de su precio, con el objetivo de destinar los fondos al pago de sobornos a funcionarios y políticos panameños, a través de sociedades pantallas o instrumentales, dirigidas por directivos de FCC y de Odebrecht y de un circuito internacional de cuentas bancarias”.

En el auto notificado este martes, se considera que es “procedente la continuación de la causa penal por delitos de corrupción en transacciones internacionales y por blanqueo de dinero producido, delitos cometidos al menos parcialmente en España, y tener por investigado en ellos a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal”.

Por estas razones, el tribunal concluye “que no puede ratificarse el auto del juzgado por el que se excluye la responsabilidad penal del Sr. Ricardo A. Martinelli Berrocal, en el presente procedimiento que deberá continuar también para él como investigado en el indicado sentido”, según se detalla en el comunicado de la Fundación Baltasar Garzón.

Protesta

Respaldo

Redacción

Miembros del partido Realizando Metas protestaron ayer cerca de la Presidencia de la República, en apoyo al expresidente Ricardo Martinelli.

El pasado 24 de marzo, el Tribunal Electoral (TE) reconoció la constitución oficial del partido político Realizando Metas (RM), donde el expresidente de la República (2009-2014) Ricardo Martinelli funge como presidente y representante legal. A principios de ese mismo mes, el partido martinelista convocó al 98% de sus adherentes a un congreso constitutivo, que eligió a los miembros que conformarán su junta directiva.

Realizando Metas surgió en febrero de 2020, cuando Martinelli renunció al partido que fundó en 1998 y le llevó a la silla presidencial en 2009, Cambio Democrático, hoy presidido por Rómulo Roux.