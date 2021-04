Alcaldía de Panamá no pagará obras inconclusas

La Alcaldía de Panamá no pagará los dineros adeudados a las empresas que no han terminado las obras municipales.

El jefe de la comuna capitalina, José Luis Fábrega, advirtió a las empresas que deben concluir las obras para poder hacer efectivos los dineros adeudados.

"Quiero que sepan que no se va a terminar de pagar hasta tanto el 100% de los puntos pendientes estén concluidos. Nadie le pagaría en su casa a una empresa que no esté finalizada . Y no tengo duda de eso de la empresa Cusa, que es seria y responsable", aseguró Fábrega, en el acto para llamar la atención que la Vía Argentina está abierta para todo público.

El alcalde del distrito de Panamá detalló que se nombró un grupo entre la comunidad, alcaldía y la empresa para hacer una revisión de lo que hace falta para terminar en el área.

La renovación de vía Argentina incluye cambios en infraestructura, sistema eléctrico y telecomunicaciones, mobiliario urbano, iluminación, arborización, aceras y estacionamientos.

Residentes de El Cangrejo solicitan la culminación de la Vía Argentina. Aseguran que la estructura de esta vía es de riesgo para su población. Piden la asignación de un presupuesto para la junta comunal del área y así asegurar el mantenimiento del lugar.

Residentes de Vía Argentina, mientras se realizaba el acto oficial, portaban pancarta para exigir que el proyecto de renovación se termine lo más pronto posible, porque los trabajos empezaron en el 2017.