Gricelda Melo: 'Un periodista debe ser alguien respetable dentro de la sociedad, una fuente de conocimiento...'

Gricelda Melo es una mujer prudente para expresarse, que reconoce que no es lo mismo entrevistar que ser entrevistada, una clásica de casi todos los periodistas.

Es una profesional formada en los medios radiales, pero con experiencia en televisión y en el servicio institucional. Cedida

“La Melo”, como le llaman sus amigos, no solo encontró en el periodismo un modo de supervivencia, sino su verdadera pasión. “Si volviera a nacer, volvería a ser periodista, porque esto me corre por la sangre, es lo mío”.

Con casi dos décadas de carrera conoce de primera mano los grandes retos que enfrenta la noble profesión. Y por eso ha decidido que es momento de aportar al Colegio Nacional de Periodismo (Conape) su experiencia.

Después de varios premios de prensa, ahora aspira a presidir el colegio con propuestas que buscan impulsar la defensa, elevar la calidad y promover la historia del periodismo panameño.

El próximo sábado en la casa del periodista en La Boca, en Ancón, el gremio de periodistas elige su junta directiva para los próximos dos años.

“Hay que mantener la independencia del gremio. Eso es fundamental en esta coyuntura...”. Unidad, es la consigna de la periodista y también docente universitaria, que está respaldada por la nómina “Renovación Periodística”.

¿Qué la motivó a participar en las elecciones del Conape?

Una de las cosas que me ha motivado a encabezar una nómina para presidir el colegio de periodistas es que he recibido capacitaciones del gremio. He estado allí de forma pasiva durante mucho tiempo. Entonces, llegó el momento en que me pregunté: '¿qué he aportado yo?' Y me respondí a mí misma que era momento de aportar al gremio, de dar algo de lo que Dios me ha permitido obtener y compartirlo con mis compañeros.

Como dama, como profesional con 18 años de carrera, soy consciente de que todos en algún momento tenemos que aportar con nuestra experiencia, pero sobre todo con un buen equipo, el de la familia periodística. Debemos ir al rescate de nuestro colegio, mejorar lo que se pueda mejorar e innovar.

¿Cómo percibe que será el periodismo pospandemia?

No va a volver a ser el mismo. Cambió, por ejemplo, la forma de hacer una entrevista. Hoy estamos ante un doble sí en una entrevista. Sí quiero aceptar una entrevista y sí quiero utilizar una plataforma. El periodismo cambió así como lo han hecho muchas cosas en la sociedad. Ahora nosotros tenemos que adaptarnos a esas nuevas formas de comunicación: redes sociales y plataformas. Yo veía entrevistas internacionales por vía satélite y plataformas, pero ahora es nuestro diario vivir. Yo no sé si la gente va a regresar a los estudios a hacer una entrevista. Ahora esta es nuestra nueva realidad y el periodismo panameño tiene que adaptarse a ella. Pero nos vamos adaptar teniendo el conocimiento y nuevas herramientas. Al final esto representará para nosotros nuevas oportunidades.

¿Contempla hacer planteamientos a las universidades para mejorar la formación del periodista?

Por supuesto, nosotros dentro del plan de trabajo tenemos un proyecto denominado semillero de periodistas. Es un plan que busca trabajar de la mano con las universidades. Tenemos que mirar los planes de estudios y verificar que estén actualizados, cómo se compaginan con la realidad que vivíamos antes de la pandemia y con la pospandemia para dar al relevo generacional las herramientas que quizá nosotros no tuvimos. Soy docente universitaria, estuve en la Universidad de Panamá y me da tristeza ver que no existe, en la Facultad de Comunicación Social, el turno de la tarde de la carrera de periodismo. Ahora solo hay mañana y noche. Le preguntaba a las autoridades qué estaba ocurriendo. Y me respondieron que hay desinterés por la carrera. En otra universidad, me contaron que esta es la última promoción de periodistas. Hay que ver qué está pasando, cómo motivamos a los chicos de las aulas escolares a que estudien la carrera. Hacer el periodismo más atractivo, pero sobre todo respetable. Aquí cualquiera no puede ser periodista.

¿Cómo estimular la sinergia entre el bagaje del periodista local y el extranjero?

A través de la capacitación y el estudio. Un periodista debe ser alguien respetable dentro de la sociedad, una fuente de conocimiento y debemos estar actualizados. Son tantas las características que debemos tener, que por muchas razones no las tenemos. Esas peleas a lo interno de nosotros también nos afectan, no podemos hacer leña del árbol caído.

En otros países, con el perdón de los periodistas extranjeros, es muy difícil que se ejerza esta profesión, entonces háganlo con respeto. Mientras que nosotros, los panameños, tenemos de alguna manera que reclamar ese sitial que nos corresponde, pero hacerlo con base, argumentando que tengo las competencias, las ganas y lo sé hacer bien.

¿Qué es para usted ser un buen periodista?

Como dice un famoso escritor: para ser periodista hay que ser buena persona, ante todo. Yo en 18 años he comprendido que para ser buen periodista hay que entender esto. El periodismo es una profesión de servicio. Nosotros estamos para servirle a todo el mundo. Ser un buen periodista es amar esta noble profesión, es buscar la noticia, la verdad de los hechos y no aprovecharme de un micrófono, una pluma y una cámara para sacar beneficio. Por el contrario, pensar de qué manera puedo aportar al desarrollo de mi país, de mi comunidad. Tengo que tratar de ser lo más objetivo e imparcial para que de esta manera el periodismo ayude a contar las historias de los pueblos y a construir los puentes donde hay que hacerlo. Esa es la tarea del periodismo.

Hay periodistas que han llegado a presidir el Conape y prometido regularizar la profesión, pero por diferentes razones no han podido cumplir ese propósito. ¿Haría usted la diferencia?

No estamos hablando de regularizar, sino de profesionalizar el periodismo para definir quiénes son los periodistas, el perfil del periodismo, para proteger la profesión.

Siempre digo que si vuelvo a nacer, vuelvo a ser periodista porque esto me gusta, me corre por las venas, es lo mío... Muchas personas dicen que esta es la mejor manera divertida de ser pobres. Yo digo que es la manera divertida de hacer lo que te gusta.

Ese es nuestro camino. No va ser fácil, vamos a encontrar tropiezos y vamos a tomar como base las experiencias que han tenido anteriores juntas directivas. Pero vamos a intentarlo y necesitamos aquí la suma de todos los colegas porque cuando viene la discusión de este tema, entonces por miedo a perder mi trabajo no opino y me quedo callado y le doy contra al proyecto. Vamos a hacerlo en consenso, vamos a tocar las puertas que sean necesarias. De que necesitamos la profesionalización del periodismo, la necesitamos. Por qué todos pueden tener una ley y no nosotros, si somos profesionales de primera línea que mantenemos un equilibrio en la democracia. Que se nos dé el lugar que merecemos, que de una vez por todas se haga justicia al periodista panameño. Yo creo que eso lo merecemos.

Con la pandemia muchos profesionales del periodismo han quedado desempleados e incluso han tenido que dedicarse a otras actividades, ¿qué alternativas hay para estas personas?

Hay que tener claro que el colegio tiene la función básica que es la de capacitar. La parte laboral más bien es la del sindicato. Igual, nosotros tenemos una propuesta para motivar a nuestros colegas a ser emprendedores y queremos hacer alianzas para ayudar a conseguir capital semilla para capacitar y dar las herramientas para estos fines. Te expongo mi caso, yo hace siete años soy independiente. La pandemia nos ha golpeado muy fuerte, pero con las capacitaciones y la educación que he recibido a lo largo de los años estamos intentando salir adelante. Yo entiendo perfectamente a los colegas que en estos momentos no tienen una fuente de empleo, porque estoy en igual condición. Lo único es que soy optimista, sé que Dios está delante, que va a abrir puertas y que la crisis se va transformar en oportunidad. Pero desde el Conape nosotros podemos ayudar a la capacitación, a hacer alianzas, a buscar alternativas con las que ellos puedan salir adelante. No vamos a decirles 'vamos a conseguir un trabajo' porque no es función del colegio, pero sí dar las herramientas necesarias que ayudan a abrir puertas. Esas herramientas creemos que son la capacitación y la educación.

Hablemos de sus propuestas para presidir el Conape.

Una de ellas, crear una cooperativa que en estos tiempos de pandemia ofrezca a los comunicadores otra alternativa, que sean sujetos de crédito, acceder a préstamos, y por qué no, imitar a otras que tienen otros beneficios para sus agremiados.

Por otra parte, queremos impulsar un museo de la comunicación. En La Estrella de Panamá hay rotativas, hay una serie de equipos que están en desuso, en diferentes partes colocados. Eso no solo pasa en La Estrella, sino en todos los medios. Entonces, queremos que esos equipos en desuso estén dentro de una gran sala que nos ayude a mostrar el avance de la comunicación. También queremos crear una defensoría a través de periodistas que también son abogados y que están dispuestos a crear esta instancia. Esto es para que en situaciones en que el periodista tenga algún tema legal, que enfrenta algún caso en los tribunales, pueda contar con ese respaldo para su defensa. Eso es parte de una propuesta que se nos dio en la provincia de Colón, que inmediatamente la hicimos parte de nuestro plan de trabajo. Vamos a poner orden en casa. Hay temas administrativos y legales que hay que entrar a ver y corregir lo que no se ha hecho bien. Y lo que se ha hecho bien, hay que seguir impulsándolo. Vamos a trabajar con las provincias.