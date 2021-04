“Queremos todas las propuestas y los compromisos por escrito. Las palabras se las lleva el viento. Las autoridades dijeron que al final del primer trimestre del 2021 se iban a ser los pagos y no fue así, también necesitamos insumos para atender a los pacientes”, manifestó Ana Reyes Serrano, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP).

Las declaraciones de Serrano se dieron a las afueras del Complejo de la Caja de Seguro Social de la Transístmica, durante el piqueteo que la Anep ha estado anunciado para esta semana en cada una de las instituciones del país, durante su jornada de almuerzo. El objetivo de la protesta es denunciar los incumplimientos que el Gobierno ha hecho al pago de la escala salarial que acordaron para las especialistas que están en el Ministerio de Salud (Minsa) y la CSS, así como la permanencia de las enfermeras que se mantienen en contratos temporales, cuando la ley indica que debe ser permanente.

De no tener respuesta, las enfermeras se irán el 28 de abril a una suspensión de laborales de un periodo de 24 horas. “Tenemos a 1,376 enfermeras en contrato temporal y nos dicen que de esa cantidad solo 19 han pasado a permanente, eso apenas es un 1.38%, y no nos dicen cuándo van a pasar el resto a permanencia. Nosotros queremos una planificación de cómo van a ir pasando, no solo a las enfermeras (os) sino a todos. Dicen que son 4,333 funcionarios públicos que están en igual condición”, agregó Reyes.

Ante el llamado a huelga, tanto el Minsa como la CSS han programado para esta semana tres reuniones con el gremio para concretar lo adeudado, que, de acuerdo con la Dirección de Recursos Humanos del Minsa, se le adeuda aproximadamente $50 mil a 33 enfermeras.

"Se ha adelantado el pago del 93% de las vigencias expiradas correspondientes al periodo comprendido de 2014 a 2019, a 432 enfermeras por un monto superior a los $460 mil (216 planillas), realizados desde el mes de diciembre de 2020 hasta la fecha", comunicó el Minsa.

La CSS, por su parte, indicó que ha adelantado el pago de lo adeudado y esta semana se tiene programado el desembolso de $28,800.

La presidenta de Anep reconoció que se han hecho las reuniones, pero aún no tienen fechas concretas que les garantice que tanto el Minsa como la CSS van a cumplir.

El gremio de enfermas reconoce los esfuerzos de las autoridades en el control de la pandemia y la vacunación porque dicen que también es un esfuerzo de ellas por formar parte del sistema.